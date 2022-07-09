Daily Mail: в Киеве встревожены из-за отставки Джонсона

10 июля 2022 в 01:21 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон был большим другом для Украины, считает Инна Совсун Фото: depositphotos.com Украину встревожила отставка премьер-министра Британии Бориса Джонсона, он был хорошим другом для страны в части поддержки Киева. Об этом заявила украинский дипломат Инна Совсун, ее слова цитирует Daily Mail. «На Украине люди очень обеспокоены. Я понимаю, что есть разные оценки деятельности Бориса Джонсона, <…>, но мы сейчас смотрим на западных политиков только с одной точки зрения: уровня поддержки Украины. <…> В этом смысле [Борис] Джонсон, безусловно, был большим другом», — сказала Совсун, передает Daily Mail. Она выразила обеспокоенность в случае, если политика нового премьера Великобритании не будет схожей с прежней. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он лично сообщил об этом решении во время обращения к нации. Пришедший на пост министра транспорта Великобритании при формировании правительства Бориса Джонсона Грант Шаппс подал заявку на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом сообщила британская газета The Times. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Украину встревожила отставка премьер-министра Британии Бориса Джонсона, он был хорошим другом для страны в части поддержки Киева. Об этом заявила украинский дипломат Инна Совсун, ее слова цитирует Daily Mail. «На Украине люди очень обеспокоены. Я понимаю, что есть разные оценки деятельности Бориса Джонсона, <…>, но мы сейчас смотрим на западных политиков только с одной точки зрения: уровня поддержки Украины. <…> В этом смысле [Борис] Джонсон, безусловно, был большим другом», — сказала Совсун, передает Daily Mail. Она выразила обеспокоенность в случае, если политика нового премьера Великобритании не будет схожей с прежней. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он лично сообщил об этом решении во время обращения к нации. Пришедший на пост министра транспорта Великобритании при формировании правительства Бориса Джонсона Грант Шаппс подал заявку на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом сообщила британская газета The Times.