Претендент на пост премьера Британии принял решение по Украине 10 июля 2022 в 06:26 Размер текста - 17 + Кандидат на пост премьера Британии Грант Шеппс выступил за увеличение военных расходов из-за ситуации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кандидат на пост премьера Великобритании Грант Шеппс выступил за увеличение военных расходов из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph. По данным газеты, Шэппс выступил за увеличение численности личного состава вооруженных сил и наращивание производства современных типов оружия. В частности, он указал на необходимость принятия на вооружение дополнительного числа истребителей и военных кораблей из-за событий на Украине. Уже сообщалось, что Британия сохранит враждебность по отношению к России после отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, такая политика будет продолжена его преемником. Об этом заявил бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд. Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он рассказал об этом решении в ходе обращения к нации. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Кандидат на пост премьера Великобритании Грант Шеппс выступил за увеличение военных расходов из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph. По данным газеты, Шэппс выступил за увеличение численности личного состава вооруженных сил и наращивание производства современных типов оружия. В частности, он указал на необходимость принятия на вооружение дополнительного числа истребителей и военных кораблей из-за событий на Украине. Уже сообщалось, что Британия сохранит враждебность по отношению к России после отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, такая политика будет продолжена его преемником. Об этом заявил бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд. Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он рассказал об этом решении в ходе обращения к нации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям