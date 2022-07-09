09 июля 2022

Претендент на пост премьера Британии принял решение по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, флаг великобритании, юнион джек, английский флаг, union jack
Кандидат на пост премьера Британии Грант Шеппс выступил за увеличение военных расходов из-за ситуации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Кандидат на пост премьера Великобритании Грант Шеппс выступил за увеличение военных расходов из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

По данным газеты, Шэппс выступил за увеличение численности личного состава вооруженных сил и наращивание производства современных типов оружия. В частности, он указал на необходимость принятия на вооружение дополнительного числа истребителей и военных кораблей из-за событий на Украине.

Уже сообщалось, что Британия сохранит враждебность по отношению к России после отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, такая политика будет продолжена его преемником. Об этом заявил бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он рассказал об этом решении в ходе обращения к нации.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Кандидат на пост премьера Великобритании Грант Шеппс выступил за увеличение военных расходов из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph. По данным газеты, Шэппс выступил за увеличение численности личного состава вооруженных сил и наращивание производства современных типов оружия. В частности, он указал на необходимость принятия на вооружение дополнительного числа истребителей и военных кораблей из-за событий на Украине. Уже сообщалось, что Британия сохранит враждебность по отношению к России после отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, такая политика будет продолжена его преемником. Об этом заявил бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд. Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он рассказал об этом решении в ходе обращения к нации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...