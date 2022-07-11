11 июля 2022

Диверсанты из Белоруссии планировали теракт в Лисичанске

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Страйкбол. Тюмень, автомат, оружие, страйкбол, стрелок, террорист
Выходцы из Белоруссии планировали теракт в Лисичанске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Луганской народной республике (ЛНР) захватили диверсионную группу из шести-семи выходцев из Белоруссии. Об этом заявил помощник главы МВД республики.

«Захваченные силами ЛНР выходцы из Белоруссии планировали теракт в Лисичанске. [Они] дают признательные показания», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова чиновника.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, ее основными целями являются демилитаризация и денацификация республики. Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне. Также украинские террористы пытались убить главу Военно-гражданской администрации города. О результатах террористических актов ВСУ должны были доложить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

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В Луганской народной республике (ЛНР) захватили диверсионную группу из шести-семи выходцев из Белоруссии. Об этом заявил помощник главы МВД республики. «Захваченные силами ЛНР выходцы из Белоруссии планировали теракт в Лисичанске. [Они] дают признательные показания», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова чиновника. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, ее основными целями являются демилитаризация и денацификация республики. Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне. Также украинские террористы пытались убить главу Военно-гражданской администрации города. О результатах террористических актов ВСУ должны были доложить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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