Российские военные предотвратили теракты в Херсоне

Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные предотвратили сразу несколько террористических актов украинских националистов в Херсоне. Этой информацией поделился источник в российских силовых структурах.

«Теракты в Херсоне планировали силы Украины. О результатах должны были доложить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому», — сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее в Херсонской области обнаружили схрон украинских националистов. На месте были найдены гранатометы, гранаты, патроны и автоматы.

Херсонская область находится под контролем российских военных. Ее освободили в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Жители региона уже начали получать российские паспорта.

Кроме того, новое правительство области уже объявило, что будет управлять регионом по российскому образцу. Оно приступило к работе 5 июля.

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