Российские военные предотвратили теракты в Херсоне

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, гранатомет, схрон, арсенал, автоматы, тайник, боевое оружие
Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные предотвратили сразу несколько террористических актов украинских националистов в Херсоне. Этой информацией поделился источник в российских силовых структурах.

«Теракты в Херсоне планировали силы Украины. О результатах должны были доложить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому», — сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее в Херсонской области обнаружили схрон украинских националистов. На месте были найдены гранатометы, гранаты, патроны и автоматы.

Херсонская область находится под контролем российских военных. Ее освободили в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Жители региона уже начали получать российские паспорта.

Кроме того, новое правительство области уже объявило, что будет управлять регионом по российскому образцу. Оно приступило к работе 5 июля.

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Российские военные предотвратили сразу несколько террористических актов украинских националистов в Херсоне. Этой информацией поделился источник в российских силовых структурах. «Теракты в Херсоне планировали силы Украины. О результатах должны были доложить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому», — сказал собеседник РИА «Новости». Ранее в Херсонской области обнаружили схрон украинских националистов. На месте были найдены гранатометы, гранаты, патроны и автоматы. Херсонская область находится под контролем российских военных. Ее освободили в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Жители региона уже начали получать российские паспорта. Кроме того, новое правительство области уже объявило, что будет управлять регионом по российскому образцу. Оно приступило к работе 5 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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