В Перми больше не откроется магазин косметики Sephora

В Пермь снова вернется бренд «Иль де Ботэ» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сеть косметики и парфюмерии Sephora, принадлежащая концерну LVMH, продает свой бизнес в России локальному директору. Магазины теперь вновь откроются под брендом «Иль де Ботэ». Об этом говорится в пресс-релизе компании Sephora.

«Sephora объявляет о подписании соглашения о продаже 100% акций своей дочерней компании в России с целью обеспечения преемственности для сотрудников», — сообщается в пресс-релизе компании. Сумму сделки пока не разглашают.

Sephora приобрела долю в компании «Иль де Ботэ» в 2008 году, а затем полностью выкупила сеть. В конце 2020 года Sephora начала ребрендинг магазинов (их в России 88, гендиректором является Евгений Дроздов). «Учитывая нашу обеспокоенность нынешним положением и сложностью с работой, мы приостанавливаем нашу деятельность в России до дальнейшего уведомления. Мы закроем наши магазины и онлайн-продажи», — сообщали ранее в компании.

В Перми под брендом Sephora работали два магазина — в ТРЦ «Семья» и «Колизей Атриум». Ранее URA.RU сообщало, что Sephora продаст магазины «Иль де Ботэ» в России.