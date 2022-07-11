11 июля 2022

Тюменцев приглашают заработать в Израиле 250 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Красноармейская «Квартал миллионеров». Екатеринбург, столовая, салаты, общепит, еда, линия раздачи
Тюменцев приглашают на работу в общепит в Израиле Фото:

Жителей Тюмени зовут работать в израильский общепит. Работодатель гарантирует зарплату от 150 до 250 тысяч рублей в месяц. Вакансия опубликована на площадке Avito.

«Вакансии: Работники общепита, обслуживающий персонал любого пола. Предприятия, работу на которых мы предлагаем круглогодично: кондитерские, шоколадные цеха, пекарни, кафе, рестораны, банкетные залы, кейтеринг, вещевые склады. Зарплата 150-250 тысяч рублей», — говорится в объявлении.

Работодатель указал, что перелет оплачивается за счет сотрудника. Зарплата будет выплачиваться два раза в месяц либо на израильские банковские карты, либо именным чеком, либо наличными в офисе. Рассматриваются кандидаты любого пола и без опыта работы. В объявлении указано, что рабочий день длится от 10 до 13 часов. По желанию возможны переработки.

Ранее URA.RU писало, что жителей Тюмени приглашают работать на производствах в Израиле. Зарплата, которую предлагают тюменцам, составляет от 175 до 265 тысяч рублей в месяц.

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Жителей Тюмени зовут работать в израильский общепит. Работодатель гарантирует зарплату от 150 до 250 тысяч рублей в месяц. Вакансия опубликована на площадке Avito. «Вакансии: Работники общепита, обслуживающий персонал любого пола. Предприятия, работу на которых мы предлагаем круглогодично: кондитерские, шоколадные цеха, пекарни, кафе, рестораны, банкетные залы, кейтеринг, вещевые склады. Зарплата 150-250 тысяч рублей», — говорится в объявлении. Работодатель указал, что перелет оплачивается за счет сотрудника. Зарплата будет выплачиваться два раза в месяц либо на израильские банковские карты, либо именным чеком, либо наличными в офисе. Рассматриваются кандидаты любого пола и без опыта работы. В объявлении указано, что рабочий день длится от 10 до 13 часов. По желанию возможны переработки. Ранее URA.RU писало, что жителей Тюмени приглашают работать на производствах в Израиле. Зарплата, которую предлагают тюменцам, составляет от 175 до 265 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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