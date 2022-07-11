Тюменцев приглашают заработать в Израиле 250 тысяч рублей

Тюменцев приглашают на работу в общепит в Израиле Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителей Тюмени зовут работать в израильский общепит. Работодатель гарантирует зарплату от 150 до 250 тысяч рублей в месяц. Вакансия опубликована на площадке Avito.

«Вакансии: Работники общепита, обслуживающий персонал любого пола. Предприятия, работу на которых мы предлагаем круглогодично: кондитерские, шоколадные цеха, пекарни, кафе, рестораны, банкетные залы, кейтеринг, вещевые склады. Зарплата 150-250 тысяч рублей», — говорится в объявлении.

Работодатель указал, что перелет оплачивается за счет сотрудника. Зарплата будет выплачиваться два раза в месяц либо на израильские банковские карты, либо именным чеком, либо наличными в офисе. Рассматриваются кандидаты любого пола и без опыта работы. В объявлении указано, что рабочий день длится от 10 до 13 часов. По желанию возможны переработки.

Ранее URA.RU писало, что жителей Тюмени приглашают работать на производствах в Израиле. Зарплата, которую предлагают тюменцам, составляет от 175 до 265 тысяч рублей в месяц.