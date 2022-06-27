Тюменцев зовут работать в Израиль за зарплату в шекелях

Тюменцев ждут на фабриках в Израиле (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Тюмени приглашают поработать на производствах в Израиле: зарплата — в шекелях, в пересчете на рубли — от 175 до 265 тысяч в месяц. Такую вакансию разместило одно из заграничных кадровых агентств, на сайте для публикации объявлений.

«Тюмень, Центральный район. Требуются разнорабочие на фабрики, заводы, склады в Израиль. Для мужчин, женщин, семейных пар. Зарплата в шекелях, за каждый час, в месяц — от 175 до 265 тысяч (в пересчете на рубли)», — говорится в объявлении кадрового агентства, базирующегося за границей.

Вариантов производств, на которые зовут тюменцев, масса: заводы приправ, детского питания и металлоконструкций, вещевые склады, мясокомбинаты, птицефабрики, предприятия по клинингу, пекарни, рестораны, кондитерские фабрики и прочее. В месяц нужно будет от работать 25 дней, сменами по 10-12 часов. По желанию возможны переработки.

За проживание и страховку придется заплатить отдельно. Эти деньги вычтут из зарплаты. Оттуда же удержат процент на оплату услуг кадрового агентства.

Ранее URA.RU писало, что жителям Тюменской области предлагают заработать до 112 тысяч рублей за восстановление зданий на Донбассе. Кандидатам должно быть от 45 лет.