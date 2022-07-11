Андрей Сухопаров покинул генеральский пост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя начальника ГУ МВД по Челябинской области, начальника Главного следственного управления Андрея Сухопарова. Об этом сообщил источник URA.RU, сам указ на официальном портале правовой информации не опубликован. Этим же указом отправлен в отставку еще один бывший замначальника челябинского ГУ МВД Константин Носков.

«Указом № 420 от 4 июля 2022 года Андрей Сухопаров освобожден от занимаемой должности, также уволен начальник УМВД по Амурской области Константин Носков, который по сути в 2015 году вместе с Сухопаровым пришел в челябинский главк, оба были людьми экс-начальника ГУ МВД Андрея Сергеева. В сентябре в Челябинск на место начальника ГСУ ждут назначения Николая Самойлова, ныне занимающего аналогичный пост в Иркутской области», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU cообщили, что Андрей Сухопаров вышел на пенсию. Исполняющим обязанности начальника ГСУ назначен заместитель начальника полковник Сергей Редькин.

Информация об уходе Сухопарова появилась еще в марте этого года. Затем стало известно, что в Челябинск из Иркутска вернется Николай Самойлов.

Указ президента подписан 4 июля читатель URA.RU

Указом президента отправлен в отставку Андрей Сухопаров, а также его бывший коллега Константин Носков, служивший в последний год в Амурской области читатель URA.RU