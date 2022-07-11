Свердловские полицейские устроили облаву на 800 мигрантов

В рамках рейда полицейские обнаружили 68 мигрантов-нарушителей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники свердловского ГУ МВД провели операцию по проверке нелегальных мигрантов в Екатеринбурге. В результате в отделения были доставлены около 800 человек, нарушителями оказались 68 из них. Об этом рассказали в пресс-службе областного главка.

«Основной задачей прошедшей акции было выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства, совершаемых иностранными гражданами. За время проведения мероприятий стражи порядка доставили в органы внутренних дел для проверки около 800 иностранных граждан. Как выяснилось, 68 из них находились на территории РФ незаконно. Они привлечены к административной ответственности», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Отмечается, что операцию инициировал лично начальник управления генерал-лейтенант Александр Мешков. В рейде, получившем название «Нелегальный мигрант», участвовали сотрудники территориальных ОВД, а также управлений по организации охраны общественного порядка, по вопросам миграции и борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

В течение 2022 года из Свердловской области были выдворены почти 700 иностранных граждан, незаконно пребывающих в России. Ранее URA.RU сообщало, что мигранты начали массово уезжать из Екатеринбурга в города области, создавая там свои диаспоры. Это связано с ужесточением миграционной политики в столице Урала.