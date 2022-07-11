В Перми пройдет чемпионат по поеданию посикунчиков на скорость

Посикунчики — традиционное пермское блюдо Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На пермской набережной 31 июля пройдет чемпионат по поеданию посикунчиков. Информация об этом появилась в группе «Пермь активная» в социальной сети «ВКонтакте».

«За 30 минут до мероприятия у сцены пройдет взвешивание участников. Каждый желающий может подойти и поучаствовать совершенно бесплатно. Всего будет 3 весовые категории: до 40 кг, 40-80 кг, более 80 кг», — сообщается в афише. Победит тот, кто за одну минуту съест наибольшее количество посикунчиков.

Многим пермякам такой чемпионат пришелся по душе: «Вообще хорошее мероприятие — можно проиграть, но при этом быть сытым», — пишет Михаил Ефремов. «Представить страшно, какая там будет очередь», — переживает Алена Монахова. «Оооо, я иду железобетонно», — радуется Александр Голубцов. При этом не все одобрили идею: «Эээээ! Ваще несправедливо! Где человек 40кг и где 80! Не, не пойду», — расстроилась Элла Аитова. «Не одобряю. Во-первых, это опять же заимствовано с запада (жрать что-то на скорость) и во-вторых, это вредно для здоровья», — возмущен Дмитрий Замеров.

Ранее в пермском ТРЦ «Планета» прошел первый в истории города чемпионат по поеданию бургеров. Его проводила бургерная #FARШ.