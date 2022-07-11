Экс-чиновница «не просили вас рожать» получила новую работу

12 июля 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Ольга Глацких возглавила Русский экологический фонд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, прославившаяся фразой «государство не просило вас рожать», стала директором Русского экологического фонда. Свое назначение подтвердила сама чиновница в ходе пресс-конференции, посвященной созданию фонда, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня мы говорим о важнейшем вопросе, который волнует не только Свердловскую область, а все человечество, — это проблемы экологии. <…> Наш фонд будет заниматься не просто восстановлением водных биологических ресурсов. Задача Русского экологического фонда — создать комплексный подход в решении проблем с экологией», — заявила Глацких на пресс-конференции ТАСС, впервые выступая в статусе директора структуры. Русский экологический фонд учрежден в Свердловской области. В подписании соглашения о его создании приняли участие региональный министр природы Алексей Кузнецов и депутат заксобрания Александр Серебренников. Оба входят в ближайший круг Глацких. Олимпийская чемпионка по гимнастике Ольга Глацких стала широко известна осенью 2018 года. Занимая пост главы департамента молодежной политики, она во время встречи с детьми сказала, что государство ничего не должно им, поскольку «не просило родителей их рожать». История прогремела на всю Россию, Глацких ушла в отставку, а после стала заместителем директора Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге и создала фонд поддержки детского спорта «Ты сможешь сам». Позднее экс-чиновница открыла свою детскую школу художественной гимнастики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, прославившаяся фразой «государство не просило вас рожать», стала директором Русского экологического фонда. Свое назначение подтвердила сама чиновница в ходе пресс-конференции, посвященной созданию фонда, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня мы говорим о важнейшем вопросе, который волнует не только Свердловскую область, а все человечество, — это проблемы экологии. <…> Наш фонд будет заниматься не просто восстановлением водных биологических ресурсов. Задача Русского экологического фонда — создать комплексный подход в решении проблем с экологией», — заявила Глацких на пресс-конференции ТАСС, впервые выступая в статусе директора структуры. Русский экологический фонд учрежден в Свердловской области. В подписании соглашения о его создании приняли участие региональный министр природы Алексей Кузнецов и депутат заксобрания Александр Серебренников. Оба входят в ближайший круг Глацких. Олимпийская чемпионка по гимнастике Ольга Глацких стала широко известна осенью 2018 года. Занимая пост главы департамента молодежной политики, она во время встречи с детьми сказала, что государство ничего не должно им, поскольку «не просило родителей их рожать». История прогремела на всю Россию, Глацких ушла в отставку, а после стала заместителем директора Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге и создала фонд поддержки детского спорта «Ты сможешь сам». Позднее экс-чиновница открыла свою детскую школу художественной гимнастики.