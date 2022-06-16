Стать депутатом от КПРФ может каждый, уверяют в партии Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермские коммунисты разместили объявления о наборе кандидатов на предстоящие выборы. Читатель URA.RU прислал в редакцию фотографию такого объявления, размещенного в Кудымкаре, где осенью запланированы выборы в думу объединенного муниципалитета.

«У КПРФ, кажется, проблемы с кандидатами. Вот они и расклеили по городу объявления. Говорят, такие же есть и в Лысьве, и в Пермском районе, и в Губахе, где тоже проходят выборы в местные думы», — сообщил читатель.

Объявления — двух видов. «У тебя нет судимостей, а твой возрасте старше 16 лет? Тебе надоели отписки и отговорки чиновников? Готов участвовать в формировании местного бюджета и противодействовать коррупции? Ты знаешь проблемы своих земляков? Хочешь влиять на решение вопросов? Если на большинство этих пунктов ответ „да!“, нам нужен именно ты», — говорится в одной из них.

В другой возле изображения Ленина написано «Ты можешь стать депутатом! Устал от беспредела? Возьми власть в свои руки». Такое же объявление размещено на официальной странице кудымкарского отделения КПРФ в соцсети «ВКонтакте».

Собеседник URA.RU, близкий к предвыборному штабу в Губахе, сообщил, что в этом городе таких объявлений он не замечал. Источник в штабе на выборах в Пермском районе и Лысьве обещал уточнить информацию позже. В пабликах местных отделений в социальной сети «ВКонтакте» объявлений нет.

Секретарь крайкома КПРФ, вице-спикер заксобрания Ксения Айтакова заявила URA.RU, что партия делает так каждый год, на каждых выборах. В пример она привела депутата ЗС Антона Тютюнникова, который также заявил о своем желании попробовать свои силы, увидев объявления. «Все по-разному делают: кто-то объявления по городу расклеивает, кто-то в соцсетях размещает призывы, кто-то в газете. Мы хотим показать, что партия открыта, и любой гражданин, разделяющий нашу позицию, может стать депутатом или помощником, к примеру», — отметила Ксения Айтакова.

Ранее URA.RU сообщало, что по результатам декларационной компании депутаты ЗС от КПРФ вошли в списки самых бедных. А Антон Тютюнников зарабатывает только МРОТ.

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