На входе в аэропорт Кольцово столпилась огромная очередь. Причина

12 июля 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Очередь в Кольцово связали с наплывом туристов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Очередь из нескольких десятков человек выстроилась на входе в терминал А екатеринбургского аэропорта Кольцово. Как сообщили URA.RU очевидцы, люди столпились из-за «временного закрытия» терминала В. В аэропорту же заверили, что пробка связана с обычным наплывом пассажиров. «Ожидание на входе возможно в часы пиковых нагрузок, когда в короткий период времени происходит разлет большого количества рейсов. Оно составляет всего несколько минут. Подобные ситуации характерны для любого аэропорта мира», — пояснили URA.RU в пресс-службе Кольцово. В аэропорту уточнили, что очередь не была связана с закрытием терминала и в настоящий момент работают оба здания. «Просим с пониманием относиться к прохождению предполетного досмотра, целью которого является обеспечение безопасности пассажиров, и приезжать в аэропорт заранее», — добавили в Кольцово. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU

Очередь из нескольких десятков человек выстроилась на входе в терминал А екатеринбургского аэропорта Кольцово. Как сообщили URA.RU очевидцы, люди столпились из-за «временного закрытия» терминала В. В аэропорту же заверили, что пробка связана с обычным наплывом пассажиров. «Ожидание на входе возможно в часы пиковых нагрузок, когда в короткий период времени происходит разлет большого количества рейсов. Оно составляет всего несколько минут. Подобные ситуации характерны для любого аэропорта мира», — пояснили URA.RU в пресс-службе Кольцово. В аэропорту уточнили, что очередь не была связана с закрытием терминала и в настоящий момент работают оба здания. «Просим с пониманием относиться к прохождению предполетного досмотра, целью которого является обеспечение безопасности пассажиров, и приезжать в аэропорт заранее», — добавили в Кольцово.