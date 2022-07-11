Очередь из нескольких десятков человек выстроилась на входе в терминал А екатеринбургского аэропорта Кольцово. Как сообщили URA.RU очевидцы, люди столпились из-за «временного закрытия» терминала В. В аэропорту же заверили, что пробка связана с обычным наплывом пассажиров.
«Ожидание на входе возможно в часы пиковых нагрузок, когда в короткий период времени происходит разлет большого количества рейсов. Оно составляет всего несколько минут. Подобные ситуации характерны для любого аэропорта мира», — пояснили URA.RU в пресс-службе Кольцово.
В аэропорту уточнили, что очередь не была связана с закрытием терминала и в настоящий момент работают оба здания. «Просим с пониманием относиться к прохождению предполетного досмотра, целью которого является обеспечение безопасности пассажиров, и приезжать в аэропорт заранее», — добавили в Кольцово.
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
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Очередь из нескольких десятков человек выстроилась на входе в терминал А екатеринбургского аэропорта Кольцово. Как сообщили URA.RU очевидцы, люди столпились из-за «временного закрытия» терминала В. В аэропорту же заверили, что пробка связана с обычным наплывом пассажиров. «Ожидание на входе возможно в часы пиковых нагрузок, когда в короткий период времени происходит разлет большого количества рейсов. Оно составляет всего несколько минут. Подобные ситуации характерны для любого аэропорта мира», — пояснили URA.RU в пресс-службе Кольцово. В аэропорту уточнили, что очередь не была связана с закрытием терминала и в настоящий момент работают оба здания. «Просим с пониманием относиться к прохождению предполетного досмотра, целью которого является обеспечение безопасности пассажиров, и приезжать в аэропорт заранее», — добавили в Кольцово.