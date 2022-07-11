11 июля 2022

На входе в аэропорт Кольцово столпилась огромная очередь. Причина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , аэропорт кольцово, город екатеринбург, авиакомпания белавиа, belavia, самолет embraer175
Очередь в Кольцово связали с наплывом туристов Фото:

Очередь из нескольких десятков человек выстроилась на входе в терминал А екатеринбургского аэропорта Кольцово. Как сообщили URA.RU очевидцы, люди столпились из-за «временного закрытия» терминала В. В аэропорту же заверили, что пробка связана с обычным наплывом пассажиров.

«Ожидание на входе возможно в часы пиковых нагрузок, когда в короткий период времени происходит разлет большого количества рейсов. Оно составляет всего несколько минут. Подобные ситуации характерны для любого аэропорта мира», — пояснили URA.RU в пресс-службе Кольцово.

В аэропорту уточнили, что очередь не была связана с закрытием терминала и в настоящий момент работают оба здания. «Просим с пониманием относиться к прохождению предполетного досмотра, целью которого является обеспечение безопасности пассажиров, и приезжать в аэропорт заранее», — добавили в Кольцово.

Фото:
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Очередь из нескольких десятков человек выстроилась на входе в терминал А екатеринбургского аэропорта Кольцово. Как сообщили URA.RU очевидцы, люди столпились из-за «временного закрытия» терминала В. В аэропорту же заверили, что пробка связана с обычным наплывом пассажиров. «Ожидание на входе возможно в часы пиковых нагрузок, когда в короткий период времени происходит разлет большого количества рейсов. Оно составляет всего несколько минут. Подобные ситуации характерны для любого аэропорта мира», — пояснили URA.RU в пресс-службе Кольцово. В аэропорту уточнили, что очередь не была связана с закрытием терминала и в настоящий момент работают оба здания. «Просим с пониманием относиться к прохождению предполетного досмотра, целью которого является обеспечение безопасности пассажиров, и приезжать в аэропорт заранее», — добавили в Кольцово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...