Нобелевский лауреат раскрыл риски глобального потепления для ХМАО

Заявление нобелевского лауреата вызвало дискуссию у специалистов Фото: Антон Артемьев

Глобальное потепление в ХМАО превышает средние значения на планете. Об этом на представлении победителей премии «Глобальная энергия 2022» в Ханты-Мансийске сообщил нобелевский лауреат по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг, передает корреспондент URA.RU.

«По моим исследованиям, из Югры идет наибольшее потепление климата», — сказал Рае Квон Чунг. Согласно исследованию, Югра дает плюс четыре градуса по Цельсию к глобальному потеплению на планете, опережая другие регионы Земли на 2 градуса. Раскрывая подробности исследования нобелевского лауреата, член международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» Дмитрий Бессарабов, подтвердил, что в Югре наблюдается повышение температуры выше среднего. В первую очередь, это связано с географическими особенностями региона. «Из болот выделяется метан, углекислый газ выделяется и я думаю, нет немедленного решения этой проблемы. И эта проблема не может решаться локально. Она должна решаться глобально», — дополнил Бессарабов.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в разговоре с URA.RU заявила, что исследования корейского ученого пройдут дополнительное изучение. «Он (Рае Квон Чунг-прим. URA.RU) же сделал анализ того, что повлияло на это! И это не только нефть или не только нефтедобыча. Сама по себе нефтедобыча — абсолютно зеленая технология. Поэтому эти данные (потепление в Югре выше нормы — прим. URA.RU) нужно расписать. В том числе влияние природных экосистем на эти показатели», — прокомментировала губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что международная энергетическая премия «Глобальная энергия» — это награда за выдающиеся научные исследования и научно-технические разработки в области энергетики. Ради объявления победителей в Югру прибыли телеведущий и президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев, а также нобелевский лауреат и председатель международного комитета по присуждению премии Рае Квон Чунг.