Силовики не смогли задержать свердловского мэра. Его доставили в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., браслеты, дубинка, полиция, наручники
Силовики не смогли задержать мэра из-за его проблем со здоровьем (фото из архива) Фото:

Глава Пышминского городского округа Свердловской области Виктор Соколов был госпитализирован во время проведения обысков в мэрии, из-за чего свердловским силовикам не удалось задержать его. Об этом URA.RU сообщили источник в местной администрации.

«[Соколов] не задержан. Во время очередного обыска почувствовал плохо и попал в реанимацию больницы Пышмы. Сейчас там», — рассказал собеседник агентства.

Другой источник URA.RU отметил, что у силовиков не было задачи задержать Соколова. Подробные цели операции не разглашаются в интересах следствия.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Представитель регионального минздрава в разговоре с журналистом агентства также отказался комментировать информацию. В местной администрации не ответили на звонок корреспондента.

Сообщения о проведении следственных действий в администрации Пышмы появились утром 12 июля. Силовые ведомства не делали официальных заявлений об операции.

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Глава Пышминского городского округа Свердловской области Виктор Соколов был госпитализирован во время проведения обысков в мэрии, из-за чего свердловским силовикам не удалось задержать его. Об этом URA.RU сообщили источник в местной администрации. «[Соколов] не задержан. Во время очередного обыска почувствовал плохо и попал в реанимацию больницы Пышмы. Сейчас там», — рассказал собеседник агентства. Другой источник URA.RU отметил, что у силовиков не было задачи задержать Соколова. Подробные цели операции не разглашаются в интересах следствия. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Представитель регионального минздрава в разговоре с журналистом агентства также отказался комментировать информацию. В местной администрации не ответили на звонок корреспондента. Сообщения о проведении следственных действий в администрации Пышмы появились утром 12 июля. Силовые ведомства не делали официальных заявлений об операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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