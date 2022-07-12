Глава Пышминского городского округа Свердловской области Виктор Соколов был госпитализирован во время проведения обысков в мэрии, из-за чего свердловским силовикам не удалось задержать его. Об этом URA.RU сообщили источник в местной администрации.
«[Соколов] не задержан. Во время очередного обыска почувствовал плохо и попал в реанимацию больницы Пышмы. Сейчас там», — рассказал собеседник агентства.
Другой источник URA.RU отметил, что у силовиков не было задачи задержать Соколова. Подробные цели операции не разглашаются в интересах следствия.
URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Представитель регионального минздрава в разговоре с журналистом агентства также отказался комментировать информацию. В местной администрации не ответили на звонок корреспондента.
Сообщения о проведении следственных действий в администрации Пышмы появились утром 12 июля. Силовые ведомства не делали официальных заявлений об операции.
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