Безногому жителю ЯНАО помогли получить статус инвалида

У пациента не было полного пакета документов, а на звонки врачей он не отвечал Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель ЯНАО, которому в Ноябрьской ЦГБ ампутировали обе ступни, смог получить инвалидность только после обращения в прокуратуру. Как сообщается на сайте окружного надзорного органа, мужчина не получил в больнице направления на экспертизу.

«В декабре 2020 года заявителю в лечебном учреждении проведена ампутация обеих стоп. Однако в течение трехдневного срока мужчина на медико-социальную экспертизу (МСЭ) не направлен», — говорится на сайте прокуратуры ЯНАО.

В ходе прокурорской проверки лечебным учреждением выдано соответствующее направление, на основании которого гражданину проведена заочная экспертиза. Благодаря вмешательству прокуратуры мужчине установлена инвалидность II группы.

В Ноябрьской ЦГБ корреспонденту URA.RU объяснили, что документы пациента на МСЭ были направлены до обращения в ЦГБ прокуратуры. «У пациента отсутствовали документы, удостоверяющие личность и сведения о регистрации по месту жительства. Поэтому медицинским персоналом через органы социальной защиты населения были привлечены волонтеры, которые помогли оформить пациенту документы», — рассказали представители медучреждения.

В больнице пояснили, что пациент продолжительное время не обращался к медикам. После приема на телефонные звонки лечащего врача пациент не отвечал. После повторного обращения к хирургу в феврале 2022 года для выписки лекарственного препарата пациент был направлен на повторный осмотр врачей для МСЭ, говорится в предоставленном комментарии.

Ранее URA.RU сообщало, что медработника накажут за неоказание помощи пострадавшему жителю ЯНАО. Сотрудник больницы отказался проводить медицинские манипуляции, опасаясь «заразы».