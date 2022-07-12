Екатеринбуржец убил прохожего ударом ножа в пах

Орудием убийства в Екатеринбурге стал нож Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На улице Дорожной в Екатеринбурге мужчина убил ножом 33-летнего местного жителя, нанеся ему удар ножом в пах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского СУ СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого установлена, его ищет полиция.

«Вечером 10 июля у одного из домов по улице Дорожной было причинено ножевое ранение 33-летнему мужчине, который от полученной травмы через непродолжительное время скончался. По уголовному делу проводятся судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, осуществлены осмотры места происшествия и предметов, допрашиваются свидетели, в том числе непосредственные очевидцы случившегося», — рассказал старший помощник руководителя областного СУ СКР Александр Шульга.

В управлении МВД по Екатеринбургу добавили, что в преступлении подозревают 33-летнего мужчину, которого ранее уже судили за совершение особо тяжкого преступления. «Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию подозреваемого», — уточнили в УМВД.

Ранее в Екатеринбурге пошел под суд мужчина, зарезавший своего соседа в новогодние праздники. По данным прокуратуры, оба гражданина в прошлом отбывали наказание в исправительной колонии.