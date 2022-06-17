Зарезавший соседа в Новый год предстанет перед свердловским судом

В новогодние праздники мужчина ограбил прохожего и насмерть зарезал своего соседа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Екатеринбурге осудят ограбившего прохожего и зарезавшего насмерть своего соседа в новогодние праздники мужчину. Об этом сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

«В ночное время 2 января между обвиняемым и его знакомым, с которым они ранее отбывали наказание в исправительной колонии, произошел словесный конфликт во время распития спиртных напитков. В ходе конфликт обвиняемый взял на кухне нож и нанес знакомому один удар в область грудной клетки слева. После чего обвиняемый нанес еще один удар ножом в область живота», — сообщили представители ведомства.

После полученных ранений мужчину доставили в больницу, однако 18 января потерпевший скончался. По версии следствия, в новогоднюю ночь у подозреваемого случился конфликт с прохожим возле магазина. Мужчина несколько раз толкнул оппонента, после забрал у него телефон и заложил в ломбард. Теперь подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что возле ЖК «Ольховский парк» в Екатеринбурге мужчина зарезал прохожего. Подозреваемого задержали, однако он отрицает свою причастность к убийству.