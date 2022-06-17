17 июня 2022

Зарезавший соседа в Новый год предстанет перед свердловским судом

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное Богомолов Алексей Курган, наручники
В новогодние праздники мужчина ограбил прохожего и насмерть зарезал своего соседа Фото:

В Екатеринбурге осудят ограбившего прохожего и зарезавшего насмерть своего соседа в новогодние праздники мужчину. Об этом сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

«В ночное время 2 января между обвиняемым и его знакомым, с которым они ранее отбывали наказание в исправительной колонии, произошел словесный конфликт во время распития спиртных напитков. В ходе конфликт обвиняемый взял на кухне нож и нанес знакомому один удар в область грудной клетки слева. После чего обвиняемый нанес еще один удар ножом в область живота», — сообщили представители ведомства.

После полученных ранений мужчину доставили в больницу, однако 18 января потерпевший скончался. По версии следствия, в новогоднюю ночь у подозреваемого случился конфликт с прохожим возле магазина. Мужчина несколько раз толкнул оппонента, после забрал у него телефон и заложил в ломбард. Теперь подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что возле ЖК «Ольховский парк» в Екатеринбурге мужчина зарезал прохожего. Подозреваемого задержали, однако он отрицает свою причастность к убийству.

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В Екатеринбурге осудят ограбившего прохожего и зарезавшего насмерть своего соседа в новогодние праздники мужчину. Об этом сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Свердловской области. «В ночное время 2 января между обвиняемым и его знакомым, с которым они ранее отбывали наказание в исправительной колонии, произошел словесный конфликт во время распития спиртных напитков. В ходе конфликт обвиняемый взял на кухне нож и нанес знакомому один удар в область грудной клетки слева. После чего обвиняемый нанес еще один удар ножом в область живота», — сообщили представители ведомства. После полученных ранений мужчину доставили в больницу, однако 18 января потерпевший скончался. По версии следствия, в новогоднюю ночь у подозреваемого случился конфликт с прохожим возле магазина. Мужчина несколько раз толкнул оппонента, после забрал у него телефон и заложил в ломбард. Теперь подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что возле ЖК «Ольховский парк» в Екатеринбурге мужчина зарезал прохожего. Подозреваемого задержали, однако он отрицает свою причастность к убийству.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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