В Ханты-Мансийске застройщик мешает спать жителям. Видео

12 июля 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске жители жалуются на шум от стройки дома на улице Промышленная Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ханты-Мансийске жители жалуются на шум от стройки дома на улице Промышленная в ночное время. Информация об этом появилась в социальных сетях. «И вот снова, стройка по ул. Промышленная, компания „Норстрой“, время 23:15. Стройка идет полным ходом, строительный шум по полной. Администрация города сделать ничего не может, полиция бессильна», — сетует автор поста в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» социальной сети «ВКонтакте», снявший строительный шум в позднее время суток на видео. В строительной компании «Норстрой» корреспонденту URA.RU заверили, что в дальнейшем не допустят подобного рода замечаний. «Работу по электроснабжению проводит подрядная организация в соответствии с договором, вчера, судя по всему, электрики не учли уместность проведения работ в это время. Замечания будут устранены», — сообщила замдиректора строительной компании Норстрой. Ранее URA.RU сообщало, что аналогичный случай нарушения тишины от застройщика в ночное время произошел на улице Гагарина. Тогда жители окружной столицы были возмущены строительством подрядной организации ООО «Квартал» второго корпуса школы №8, что повлекло за собой требование соблюдения закона со стороны горадминистрации с угрозой штрафа при повторном нарушении.

В Ханты-Мансийске жители жалуются на шум от стройки дома на улице Промышленная в ночное время. Информация об этом появилась в социальных сетях. «И вот снова, стройка по ул. Промышленная, компания „Норстрой“, время 23:15. Стройка идет полным ходом, строительный шум по полной. Администрация города сделать ничего не может, полиция бессильна», — сетует автор поста в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» социальной сети «ВКонтакте», снявший строительный шум в позднее время суток на видео. В строительной компании «Норстрой» корреспонденту URA.RU заверили, что в дальнейшем не допустят подобного рода замечаний. «Работу по электроснабжению проводит подрядная организация в соответствии с договором, вчера, судя по всему, электрики не учли уместность проведения работ в это время. Замечания будут устранены», — сообщила замдиректора строительной компании Норстрой. Ранее URA.RU сообщало, что аналогичный случай нарушения тишины от застройщика в ночное время произошел на улице Гагарина. Тогда жители окружной столицы были возмущены строительством подрядной организации ООО «Квартал» второго корпуса школы №8, что повлекло за собой требование соблюдения закона со стороны горадминистрации с угрозой штрафа при повторном нарушении.