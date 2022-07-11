11 июля 2022

Текслер перераспределил полномочия в челябинском правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Обращение Губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам законодательного собрания. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер провел рокировку внутри своей команды Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер перераспредили полномочия среди членов правительства региона и своих заместителей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Новации связаны с возросшим количеством задач и вызовов по ряду направлений деятельности областного правительства. Каждая сфера, где сделаны изменения, в целях принятия эффективных управленческих решений нуждается в дополнительном внимании и требует детального погружения в нее», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

Перестановки выглядят так:

  • Иван Куцевляк стал заместителем губернатора Челябинской области. В новой должности он будет курировать министерство экономического развития региона.
  • Вице-губернатор Егор Ковальчук сохранил кураторство областного министерства промышленности.
  • Вице-губернатор Сергей Сушков переходит на должность территориального заместителя губернатора. Сферой его ответственности стали южные муниципалитеты области, также он курирует региональный минсельхоз.
  • Алексей Фартыгин в должности замгубернатора будет курировать министерство общественной безопасности, главное управление юстиции, а также отвечать за взаимодействие с силовыми структурами.
  • Полномочия Александр Козлов в должности вице-губернатора, помимо цифрового развития региона, будут включать кураторство областного минэкологии.
  • Александр Богашов становится заместителем губернатора без совмещения с должностью министра имущества. Он станет курировать Главное управление лесами.

Ранее Сушков отвечал за работу министерства экологии, министерства сельского хозяйства, министерства общественной безопасности, Главного управления юстиции и Главного управления лесами региона. Фартыгин курировал южные территории. Ковальчук отвечал за работу минэкономразвития и минпрома. Куцевляк занимал должность замруководителя аппарата губернатора и правительства.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер перераспредили полномочия среди членов правительства региона и своих заместителей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Новации связаны с возросшим количеством задач и вызовов по ряду направлений деятельности областного правительства. Каждая сфера, где сделаны изменения, в целях принятия эффективных управленческих решений нуждается в дополнительном внимании и требует детального погружения в нее», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Перестановки выглядят так: Ранее Сушков отвечал за работу министерства экологии, министерства сельского хозяйства, министерства общественной безопасности, Главного управления юстиции и Главного управления лесами региона. Фартыгин курировал южные территории. Ковальчук отвечал за работу минэкономразвития и минпрома. Куцевляк занимал должность замруководителя аппарата губернатора и правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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