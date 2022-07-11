Текслер перераспределил полномочия в челябинском правительстве

Алексей Текслер провел рокировку внутри своей команды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер перераспредили полномочия среди членов правительства региона и своих заместителей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Новации связаны с возросшим количеством задач и вызовов по ряду направлений деятельности областного правительства. Каждая сфера, где сделаны изменения, в целях принятия эффективных управленческих решений нуждается в дополнительном внимании и требует детального погружения в нее», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

Перестановки выглядят так:

Иван Куцевляк стал заместителем губернатора Челябинской области. В новой должности он будет курировать министерство экономического развития региона.

Вице-губернатор Егор Ковальчук сохранил кураторство областного министерства промышленности.

Вице-губернатор Сергей Сушков переходит на должность территориального заместителя губернатора. Сферой его ответственности стали южные муниципалитеты области, также он курирует региональный минсельхоз.

Алексей Фартыгин в должности замгубернатора будет курировать министерство общественной безопасности, главное управление юстиции, а также отвечать за взаимодействие с силовыми структурами.

Полномочия Александр Козлов в должности вице-губернатора, помимо цифрового развития региона, будут включать кураторство областного минэкологии.

Александр Богашов становится заместителем губернатора без совмещения с должностью министра имущества. Он станет курировать Главное управление лесами.

Ранее Сушков отвечал за работу министерства экологии, министерства сельского хозяйства, министерства общественной безопасности, Главного управления юстиции и Главного управления лесами региона. Фартыгин курировал южные территории. Ковальчук отвечал за работу минэкономразвития и минпрома. Куцевляк занимал должность замруководителя аппарата губернатора и правительства.