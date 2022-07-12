The Insider*: Киев в ярости из-за отмены части санкций против РФ

Украина возмущена тем, что Канада вернула Германии турбины для российского трубопровода «Северный поток». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такое решение было «абсолютно неприемлемым», а МИД Украины вызвал посла Канады. Об этом сообщает издание The Insider (признано в РФ иноагентом, а его учредитель — нежелательной организацией).
«Германия, которая в значительной степени зависит от российской энергии, попросила Канаду отменить санкции и вернуть турбину, и Канада объявила, что турбина будет отправлена обратно в Германию. Вызов посла страны [Канады] — это дипломатический шаг принимающей страны [Украины], чтобы показать свой гнев», — говорится в статье издания.
Компания Siemens Canada согласилась на экспорт турбины в начале июля этого года, вопреки антироссийским санкциям, которые западные страны ввели против России из-за вынужденной спецоперации на Украине. Турбина работает на природном газе и вернется в Германию для участия в работе российского газопровода «Северный поток». Из-за этого решения посол Канады был вызван в Министерство иностранных дел Украины. А глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал все происходящее «плохим прецедентом», пишет «Национальная служба новостей». В настоящее время компания «Газпром» ожидает возвращения турбины Siemens, передает телеканал 360.
*The Insider признан в РФ иноагентом, а его учредитель — нежелательной организацией.
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Украина возмущена тем, что Канада вернула Германии турбины для российского трубопровода «Северный поток». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такое решение было «абсолютно неприемлемым», а МИД Украины вызвал посла Канады. Об этом сообщает издание The Insider (признано в РФ иноагентом, а его учредитель — нежелательной организацией). «Германия, которая в значительной степени зависит от российской энергии, попросила Канаду отменить санкции и вернуть турбину, и Канада объявила, что турбина будет отправлена обратно в Германию. Вызов посла страны [Канады] — это дипломатический шаг принимающей страны [Украины], чтобы показать свой гнев», — говорится в статье издания. Компания Siemens Canada согласилась на экспорт турбины в начале июля этого года, вопреки антироссийским санкциям, которые западные страны ввели против России из-за вынужденной спецоперации на Украине. Турбина работает на природном газе и вернется в Германию для участия в работе российского газопровода «Северный поток». Из-за этого решения посол Канады был вызван в Министерство иностранных дел Украины. А глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал все происходящее «плохим прецедентом», пишет «Национальная служба новостей». В настоящее время компания «Газпром» ожидает возвращения турбины Siemens, передает телеканал 360. *The Insider признан в РФ иноагентом, а его учредитель — нежелательной организацией.