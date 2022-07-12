The Insider*: Киев в ярости из-за отмены части санкций против РФ

12 июля 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Киев недоволен тем, что Канада отправит турбину для газопровода «Северный поток» в Германию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Украина возмущена тем, что Канада вернула Германии турбины для российского трубопровода «Северный поток». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такое решение было «абсолютно неприемлемым», а МИД Украины вызвал посла Канады. Об этом сообщает издание The Insider (признано в РФ иноагентом, а его учредитель — нежелательной организацией). «Германия, которая в значительной степени зависит от российской энергии, попросила Канаду отменить санкции и вернуть турбину, и Канада объявила, что турбина будет отправлена обратно в Германию. Вызов посла страны [Канады] — это дипломатический шаг принимающей страны [Украины], чтобы показать свой гнев», — говорится в статье издания. Компания Siemens Canada согласилась на экспорт турбины в начале июля этого года, вопреки антироссийским санкциям, которые западные страны ввели против России из-за вынужденной спецоперации на Украине. Турбина работает на природном газе и вернется в Германию для участия в работе российского газопровода «Северный поток». Из-за этого решения посол Канады был вызван в Министерство иностранных дел Украины. А глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал все происходящее «плохим прецедентом», пишет «Национальная служба новостей». В настоящее время компания «Газпром» ожидает возвращения турбины Siemens, передает телеканал 360. *The Insider признан в РФ иноагентом, а его учредитель — нежелательной организацией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина возмущена тем, что Канада вернула Германии турбины для российского трубопровода «Северный поток». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такое решение было «абсолютно неприемлемым», а МИД Украины вызвал посла Канады. Об этом сообщает издание The Insider (признано в РФ иноагентом, а его учредитель — нежелательной организацией). «Германия, которая в значительной степени зависит от российской энергии, попросила Канаду отменить санкции и вернуть турбину, и Канада объявила, что турбина будет отправлена обратно в Германию. Вызов посла страны [Канады] — это дипломатический шаг принимающей страны [Украины], чтобы показать свой гнев», — говорится в статье издания. Компания Siemens Canada согласилась на экспорт турбины в начале июля этого года, вопреки антироссийским санкциям, которые западные страны ввели против России из-за вынужденной спецоперации на Украине. Турбина работает на природном газе и вернется в Германию для участия в работе российского газопровода «Северный поток». Из-за этого решения посол Канады был вызван в Министерство иностранных дел Украины. А глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал все происходящее «плохим прецедентом», пишет «Национальная служба новостей». В настоящее время компания «Газпром» ожидает возвращения турбины Siemens, передает телеканал 360. *The Insider признан в РФ иноагентом, а его учредитель — нежелательной организацией.