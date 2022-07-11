МИД Украины вызвал посла Канады из-за отказа от санкций против РФ

Украинская сторона разочаровалась решением Канады вернуть турбину для газопровода Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Посол Канады вызван в Министерство иностранных дел Украины из-за ситуации с турбиной для газопровода «Северный поток». Информация об этом содержится на официальном сайте МИД.

«11 июля в Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады в Украине. Ему было выражено разочарование в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин „Северного потока“», — отмечается на официальном сайте ведомства.

На Украине также призывают «пересмотреть это решение». По мнению МИД, оно «подрывает евроатлантическое единство» в применении санкций против России.

Ранее компания Siemens Canada согласилась на экспорт турбины, которая работает на природном газе, обратно в Германию для ее участия в работе российского газопровода «Северный поток». По мнению украинской стороны, это создает плохой прецедент.

Канада не могла доставить газотурбину в Германию после ремонта из-за антироссийских санкций, которые ввелись против РФ из-за спецоперации на Украине. Двигатель находился на ремонте в Монреале, уточняет «Федеральное агентство новостей». Однако позже решение вернуть ее было принято, чтобы поддержать немецкую экономику из-за сокращения поставок российского газа в страну. Сперва агрегат будет передан Германии, которая, в свою очередь, передаст его «Газпрому», тем самым канадская сторона избежит нарушения санкций, отмечает MK.RU.

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