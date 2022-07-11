11 июля 2022

В Ноябрьске назначили нового начальника ГИБДД

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Заседание Общественной палаты Свердловской области. Екатеринбург, мвд, погоны, подполковник, полиция, гибдд, дпс
Дмитрий Зеленов получил должность руководителя ГИБДД по Ноябрьску Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) назначили нового начальника ГИБДД. Им стал подполковник полиции Дмитрий Зеленов, сообщается на сайте окружного управления Госавтоинспекции.

«Зеленов Дмитрий Владимирович. В июле 2022 года назначен на должность начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Ноябрьску», — сказано в сообщении.

Дмитрий Зеленов с 2006 по 2012 годы проходил службу в оперативных подразделениях экономической безопасности управления МВД России по ЯНАО в Губкинском. Далее в том же городе с 2012 по 2017 годы проходил службу на различных должностях в Госавтоинспекции. В октябре 2017 года занял должность начальника отделения ГИБДД ОМВД России по городу Муравленко. С января 2021 года назначен на должность заместителя начальника отдела ГИБДД ОМВД России по городу Ноябрьску.

Дмитрий Зеленов

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В Ноябрьске (ЯНАО) назначили нового начальника ГИБДД. Им стал подполковник полиции Дмитрий Зеленов, сообщается на сайте окружного управления Госавтоинспекции. «Зеленов Дмитрий Владимирович. В июле 2022 года назначен на должность начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Ноябрьску», — сказано в сообщении. Дмитрий Зеленов с 2006 по 2012 годы проходил службу в оперативных подразделениях экономической безопасности управления МВД России по ЯНАО в Губкинском. Далее в том же городе с 2012 по 2017 годы проходил службу на различных должностях в Госавтоинспекции. В октябре 2017 года занял должность начальника отделения ГИБДД ОМВД России по городу Муравленко. С января 2021 года назначен на должность заместителя начальника отдела ГИБДД ОМВД России по городу Ноябрьску.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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