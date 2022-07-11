В Ноябрьске назначили нового начальника ГИБДД

12 июля 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Зеленов получил должность руководителя ГИБДД по Ноябрьску Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) назначили нового начальника ГИБДД. Им стал подполковник полиции Дмитрий Зеленов, сообщается на сайте окружного управления Госавтоинспекции. «Зеленов Дмитрий Владимирович. В июле 2022 года назначен на должность начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Ноябрьску», — сказано в сообщении. Дмитрий Зеленов с 2006 по 2012 годы проходил службу в оперативных подразделениях экономической безопасности управления МВД России по ЯНАО в Губкинском. Далее в том же городе с 2012 по 2017 годы проходил службу на различных должностях в Госавтоинспекции. В октябре 2017 года занял должность начальника отделения ГИБДД ОМВД России по городу Муравленко. С января 2021 года назначен на должность заместителя начальника отдела ГИБДД ОМВД России по городу Ноябрьску. Дмитрий Зеленов Госавтоинспекция по ЯНАО

В Ноябрьске (ЯНАО) назначили нового начальника ГИБДД. Им стал подполковник полиции Дмитрий Зеленов, сообщается на сайте окружного управления Госавтоинспекции. «Зеленов Дмитрий Владимирович. В июле 2022 года назначен на должность начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Ноябрьску», — сказано в сообщении. Дмитрий Зеленов с 2006 по 2012 годы проходил службу в оперативных подразделениях экономической безопасности управления МВД России по ЯНАО в Губкинском. Далее в том же городе с 2012 по 2017 годы проходил службу на различных должностях в Госавтоинспекции. В октябре 2017 года занял должность начальника отделения ГИБДД ОМВД России по городу Муравленко. С января 2021 года назначен на должность заместителя начальника отдела ГИБДД ОМВД России по городу Ноябрьску.