11 июля 2022

Бывшие магазины пермского экс-губернатора меняют скидочные карты

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Скидочные карты сети «Семья» перестанут работать 13 июля Фото:

С завтрашнего дня в пермских магазинах сети «Семья», ранее принадлежавшей экс-губернатору Олегу Чиркунову, перестанут действовать скидочные карты. Скидку на товары можно будет получить, используя карту «Лента».

«С 13 июля в пермских магазинах «Семья» перестанут действовать одноименные скидочные карты в связи с продолжением процесса интеграции с сетью «Лента», — сообщает РБК-Пермь. Эту информацию подтвердила директор розничной сети «Семья» Ксения Новикова. По ее словам, в магазинах будут действовать карты сети «Лента».

По данным издания, магазины «Семья» продолжат работу под прежними вывесками. Окончательное подключение магазинов к программе лояльности «Ленты» должно завершиться к концу текущего лета.

Федеральный ретейлер «Лента» объявил о покупке сети магазинов «Семья», принадлежащей экс-губернатору Олегу Чиркунову, летом 2021 года. Сумма сделки составила порядка 2,45 млрд рублей. Тогда «Лента» сообщала, что гипермаркеты «Семьи» перейдут под бренд «Ленты», супермаркеты — «СуперЛенты», а магазины у дома — «МиниЛенты».

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам торговой сети «Пятерочка» запретили выручать пермяков на кассах. Теперь покупатели могут получать скидки на товары только с помощью личных карт.

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С завтрашнего дня в пермских магазинах сети «Семья», ранее принадлежавшей экс-губернатору Олегу Чиркунову, перестанут действовать скидочные карты. Скидку на товары можно будет получить, используя карту «Лента». «С 13 июля в пермских магазинах «Семья» перестанут действовать одноименные скидочные карты в связи с продолжением процесса интеграции с сетью «Лента», — сообщает РБК-Пермь. Эту информацию подтвердила директор розничной сети «Семья» Ксения Новикова. По ее словам, в магазинах будут действовать карты сети «Лента». По данным издания, магазины «Семья» продолжат работу под прежними вывесками. Окончательное подключение магазинов к программе лояльности «Ленты» должно завершиться к концу текущего лета. Федеральный ретейлер «Лента» объявил о покупке сети магазинов «Семья», принадлежащей экс-губернатору Олегу Чиркунову, летом 2021 года. Сумма сделки составила порядка 2,45 млрд рублей. Тогда «Лента» сообщала, что гипермаркеты «Семьи» перейдут под бренд «Ленты», супермаркеты — «СуперЛенты», а магазины у дома — «МиниЛенты». Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам торговой сети «Пятерочка» запретили выручать пермяков на кассах. Теперь покупатели могут получать скидки на товары только с помощью личных карт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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