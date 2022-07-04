Сотрудникам «Пятерочек» запретили выручать пермяков на кассах

В Перми кассирам «Пятерочек» запретили использовать личные скидочные карты на чужих покупках Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Кассирам пермских «Пятерочек» запретили использовать личные «Выручай-карты» на чужих покупках. С сегодняшнего дня покупатели могут получать скидки на товары только с помощью личных карт. Об этом URA.RU сообщили сотрудники одного из магазинов сети.

«Мы теперь не имеем права проводить скидку по своим „Выручай-картам“. Принимаются только личные карты клиентов», — рассказали URA.RU кассиры «Пятерочки».

По их словам, таким образом руководство хочет, чтобы карты «Пятерочки» завели себе как можно больше покупателей. URA.RU направлен запрос в пресс-службу торговой сети с просьбой прокомментировать эту информацию. На время публикации материала ответ не поступил.

Кроме того, в пермских «Пятерочках» снова начали списывать с карт накопленные бонусные баллы. Эта услуга была недоступна для покупателей около трех месяцев. При этом, сами баллы начислялись, а также действовали все скидки по «Выручай-картам».