04 июля 2022

Сотрудникам «Пятерочек» запретили выручать пермяков на кассах

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Пятерочки в Перми
В Перми кассирам «Пятерочек» запретили использовать личные скидочные карты на чужих покупках Фото:

Кассирам пермских «Пятерочек» запретили использовать личные «Выручай-карты» на чужих покупках. С сегодняшнего дня покупатели могут получать скидки на товары только с помощью личных карт. Об этом URA.RU сообщили сотрудники одного из магазинов сети.

«Мы теперь не имеем права проводить скидку по своим „Выручай-картам“. Принимаются только личные карты клиентов», — рассказали URA.RU кассиры «Пятерочки».

По их словам, таким образом руководство хочет, чтобы карты «Пятерочки» завели себе как можно больше покупателей. URA.RU направлен запрос в пресс-службу торговой сети с просьбой прокомментировать эту информацию. На время публикации материала ответ не поступил.

Кроме того, в пермских «Пятерочках» снова начали списывать с карт накопленные бонусные баллы. Эта услуга была недоступна для покупателей около трех месяцев. При этом, сами баллы начислялись, а также действовали все скидки по «Выручай-картам».

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Кассирам пермских «Пятерочек» запретили использовать личные «Выручай-карты» на чужих покупках. С сегодняшнего дня покупатели могут получать скидки на товары только с помощью личных карт. Об этом URA.RU сообщили сотрудники одного из магазинов сети. «Мы теперь не имеем права проводить скидку по своим „Выручай-картам“. Принимаются только личные карты клиентов», — рассказали URA.RU кассиры «Пятерочки». По их словам, таким образом руководство хочет, чтобы карты «Пятерочки» завели себе как можно больше покупателей. URA.RU направлен запрос в пресс-службу торговой сети с просьбой прокомментировать эту информацию. На время публикации материала ответ не поступил. Кроме того, в пермских «Пятерочках» снова начали списывать с карт накопленные бонусные баллы. Эта услуга была недоступна для покупателей около трех месяцев. При этом, сами баллы начислялись, а также действовали все скидки по «Выручай-картам».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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