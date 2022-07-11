В Нижневартовске ставят бордюры, которых хватит на полвека

В городе установят около 500 метров гранитных бордюров Фото: департамент общественных и внешних связей Нижневартовска

В Нижневартовске (ХМАО) во время ремонтно-дорожной кампании установят около 500 метров гранитных бордюров. Они долговечнее привычных бетонных конструкций и могут прослужить более 50 лет. Об этом URA.RU рассказали в управлении по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска.

«У гранитных бордюров срок службы 50-60 лет без механических воздействий. Это поможет избежать разрушения бордюров при постоянной чистке снега — снежные массы техника сдвигает к обочине. Новые бордюры установят на улице Маршала Жукова — порядка 200 метров и на улице Мира при обустройстве автобусных карманов — около 300 метров», — рассказал начальник производственного отдела «У по ДХБ Нижневартовска» Антон Бабич.

Эксперты в строительной отрасли отмечают, что использование гранитного бордюрного камня в городском благоустройстве оправдано по многим критериям, главные из которых — долговечность, экологичность и внешний вид. «Бордюрный камень, сделанный из гранита, действительно может прослужить до 60 лет — это объясняется его высокими прочностными характеристиками: благодаря плотной структуре в камень попадает крайне мало влаги, которая разрушает изделие изнутри, а также привносит с собой химически вредные соединения (остатки автомобильных масел, бензина, реагентов)», — заявил корреспонденту URA.RU гендиректор союза «Саморегулируемой организации «Организация профессиональных участников строительного рынка» Сергей Чабан.

При этом недостатком гранитного бордюра остается его цена — в среднем она выше бетонных конструкций в 3-4 раза. «Однако тут надо учитывать не только цену самого бордюрного ограждения, но и работ по демонтажу старого и установке нового камня. Тут, безусловно, экономика гранита выигрышнее», — добавляет Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Сургута пообещали за полгода починить все дороги. Мэр Андрей Филатов заверил, что до конца текущего года на всех автомобильных дорогах города пройдет ямочный ремонт.