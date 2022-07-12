В Кургане ночью пожарные потушили огонь в иномарке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поздно вечером 12 июля в одном из дворов по улице Станционной в Кургане загорелась иномарка. Видеокадры с горящим автомобилем появились в городском паблике «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Сгорела Тойота на Станционной», — сообщает автор поста с видео о горящем автомобиле. По его словам, пожар случился рядом с домом №41.

На видеокадрах видно, что рядом со зданием горит и изредка вспыхивает седан. Затем приехавшие на вызов пожарные приступают к ликвидации огня. Автомобиль был полностью потушен за считанные минуты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области усилился риск возникновения пожаров. Из-за жаркой погоды объявлен 4-й класс горимости леса.