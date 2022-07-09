В Курганской области объявили штормовое предупреждение

ГУ МЧС предупредило курганцев о риске возникновения лесных пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганское ГУ МЧС известило население о риске возникновения пожаров в лесах области из-за жаркой погоды. Информация о желтом уровне опасности появилась на сайте управления.

«По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: 11 июля в большинстве районов Курганской области ожидается высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС области. Население дополнительно оповестили через СМС. Курганцев просят усилить меры по соблюдению пожарной безопасности.

Также жителям региона напомнили номера телефонов, по которым следует звонить в случае возникновения огня. Информацию следует передать в пожарную службу по номеру 101 или в единую службу спасения, набрав 112.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области может резко наступить жаркая погода. Столбики термометров могут достигнуть 33 градусов по Цельсию.