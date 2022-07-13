Роспотребнадзор пообещал не возвращать COVID-ограничения

В Роспотребнадзоре отметили, что новый вариант «Омикрона» легче передается от человека к человеку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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Роспотребнадзор на совещании решил не вводить ограничения из-за COVID. Этот вопрос обсуждался в связи с распространением нового подвида штамма «Омикрон».

«Было отмечено, что существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов „Омикрона“, которые легче передаются от человека к человеку, маловероятно. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется», — отмечается на сайте ведомства.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России нельзя исключить роста заболеваемости COVID-19. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в России возможен новый подъем заболеваемости коронавирусом, однако он не достигнет значений двухлетней давности. За прошлую неделю число случаев выросло на 8,2%, отмечают в Роспотребнадзоре. Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом рекомендовал находиться в масках в помещениях, передает телеканал 360.