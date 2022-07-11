Вирусолог предупредил о новом пике коронавируса

12 июля 2022 в 07:21 Размер текста - 17 +

Последние пики COVID-19 пришлись на май и июнь, сообщил Анатолий Альтштейн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России возможен рост заболеваемости коронавирусом, однако он не достигнет значений двухлетней давности. Такое мнение высказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Рост заболеваемости COVID-19 может быть, но только он не будет таким уж значительным. Сейчас второй вот этот пик июньский в целом по миру имеет тенденцию сейчас снизиться. Я думаю, потрясения, которые были у нас два года назад, нам, наверное, уже не грозят со стороны коронавируса», — сказал Альтштейн в беседе с РИА «Новости». По словам вирусолога, последние пики «омикрон»-штамма пришлись на май и июнь. Однако и они были небольшие. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России нельзя исключить роста заболеваемости COVID-19. На данный момент число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 554 млн, пишет RT. Во Всемирной организации здравоохранения заявили о новой глобальной волне коронавируса, сообщает «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России возможен рост заболеваемости коронавирусом, однако он не достигнет значений двухлетней давности. Такое мнение высказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Рост заболеваемости COVID-19 может быть, но только он не будет таким уж значительным. Сейчас второй вот этот пик июньский в целом по миру имеет тенденцию сейчас снизиться. Я думаю, потрясения, которые были у нас два года назад, нам, наверное, уже не грозят со стороны коронавируса», — сказал Альтштейн в беседе с РИА «Новости». По словам вирусолога, последние пики «омикрон»-штамма пришлись на май и июнь. Однако и они были небольшие. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России нельзя исключить роста заболеваемости COVID-19. На данный момент число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 554 млн, пишет RT. Во Всемирной организации здравоохранения заявили о новой глобальной волне коронавируса, сообщает «Национальная служба новостей».