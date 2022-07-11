11 июля 2022

Вирусолог предупредил о новом пике коронавируса

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Последние пики COVID-19 пришлись на май и июнь, сообщил Анатолий Альтштейн Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России возможен рост заболеваемости коронавирусом, однако он не достигнет значений двухлетней давности. Такое мнение высказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Рост заболеваемости COVID-19 может быть, но только он не будет таким уж значительным. Сейчас второй вот этот пик июньский в целом по миру имеет тенденцию сейчас снизиться. Я думаю, потрясения, которые были у нас два года назад, нам, наверное, уже не грозят со стороны коронавируса», — сказал Альтштейн в беседе с РИА «Новости».

По словам вирусолога, последние пики «омикрон»-штамма пришлись на май и июнь. Однако и они были небольшие.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России нельзя исключить роста заболеваемости COVID-19. На данный момент число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 554 млн, пишет RT. Во Всемирной организации здравоохранения заявили о новой глобальной волне коронавируса, сообщает «Национальная служба новостей».

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В России возможен рост заболеваемости коронавирусом, однако он не достигнет значений двухлетней давности. Такое мнение высказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Рост заболеваемости COVID-19 может быть, но только он не будет таким уж значительным. Сейчас второй вот этот пик июньский в целом по миру имеет тенденцию сейчас снизиться. Я думаю, потрясения, которые были у нас два года назад, нам, наверное, уже не грозят со стороны коронавируса», — сказал Альтштейн в беседе с РИА «Новости». По словам вирусолога, последние пики «омикрон»-штамма пришлись на май и июнь. Однако и они были небольшие. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России нельзя исключить роста заболеваемости COVID-19. На данный момент число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 554 млн, пишет RT. Во Всемирной организации здравоохранения заявили о новой глобальной волне коронавируса, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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