В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19

Некоторый подъем заболеваемости коронавирусом не исключен в России. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
«Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», — приводит слова Семенова РИА «Новости». По словам специалиста, доля новых штаммов постоянно увеличивается, варианты ВА.4 и ВА5 в мире вытесняют стелс-омикрон.
При этом водить какие-то ограничения в России на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире необходимости нет, считает он. «Основная мера остается прежней — максимальный охват вакцинацией», — пояснил Семенов.
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Некоторый подъем заболеваемости коронавирусом не исключен в России. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. «Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», — приводит слова Семенова РИА «Новости». По словам специалиста, доля новых штаммов постоянно увеличивается, варианты ВА.4 и ВА5 в мире вытесняют стелс-омикрон. При этом водить какие-то ограничения в России на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире необходимости нет, считает он. «Основная мера остается прежней — максимальный охват вакцинацией», — пояснил Семенов. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, заявила, что в некоторых странах отмечается увеличение числа заражений COVID-19 и госпитализаций. О том, что новая волна распространения коронавируса в мире уже началась, говорил и генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла. 2 июля, в России официально сняли все коронавирусные ограничения. Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о снятии требований в связи с пандемией, вступило в силу.