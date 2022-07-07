07 июля 2022

В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр вакцинации во дворце спорта Юность. Челябинск, медсестра, медик, прививка, врач, вакцинация, доктор, дворец спорта юность, коронавирус, сиз, covid, ковид, маска медицинская, средства индивидуальной защиты
Специалист Роспотребнадзора не исключил рост заболеваемости COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Некоторый подъем заболеваемости коронавирусом не исключен в России. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

«Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», — приводит слова Семенова РИА «Новости». По словам специалиста, доля новых штаммов постоянно увеличивается, варианты ВА.4 и ВА5 в мире вытесняют стелс-омикрон.

При этом водить какие-то ограничения в России на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире необходимости нет, считает он. «Основная мера остается прежней — максимальный охват вакцинацией», — пояснил Семенов.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, заявила, что в некоторых странах отмечается увеличение числа заражений COVID-19 и госпитализаций. О том, что новая волна распространения коронавируса в мире уже началась, говорил и генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла. 2 июля, в России официально сняли все коронавирусные ограничения. Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о снятии требований в связи с пандемией, вступило в силу.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Некоторый подъем заболеваемости коронавирусом не исключен в России. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. «Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», — приводит слова Семенова РИА «Новости». По словам специалиста, доля новых штаммов постоянно увеличивается, варианты ВА.4 и ВА5 в мире вытесняют стелс-омикрон. При этом водить какие-то ограничения в России на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире необходимости нет, считает он. «Основная мера остается прежней — максимальный охват вакцинацией», — пояснил Семенов. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, заявила, что в некоторых странах отмечается увеличение числа заражений COVID-19 и госпитализаций. О том, что новая волна распространения коронавируса в мире уже началась, говорил и генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла. 2 июля, в России официально сняли все коронавирусные ограничения. Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о снятии требований в связи с пандемией, вступило в силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...