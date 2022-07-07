В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 08 июля 2022 в 02:07 Размер текста - 17 + Специалист Роспотребнадзора не исключил рост заболеваемости COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Некоторый подъем заболеваемости коронавирусом не исключен в России. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. «Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», — приводит слова Семенова РИА «Новости». По словам специалиста, доля новых штаммов постоянно увеличивается, варианты ВА.4 и ВА5 в мире вытесняют стелс-омикрон. При этом водить какие-то ограничения в России на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире необходимости нет, считает он. «Основная мера остается прежней — максимальный охват вакцинацией», — пояснил Семенов. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, заявила, что в некоторых странах отмечается увеличение числа заражений COVID-19 и госпитализаций. О том, что новая волна распространения коронавируса в мире уже началась, говорил и генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла. 2 июля, в России официально сняли все коронавирусные ограничения. Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о снятии требований в связи с пандемией, вступило в силу. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Некоторый подъем заболеваемости коронавирусом не исключен в России. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. «Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», — приводит слова Семенова РИА «Новости». По словам специалиста, доля новых штаммов постоянно увеличивается, варианты ВА.4 и ВА5 в мире вытесняют стелс-омикрон. При этом водить какие-то ограничения в России на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире необходимости нет, считает он. «Основная мера остается прежней — максимальный охват вакцинацией», — пояснил Семенов. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, заявила, что в некоторых странах отмечается увеличение числа заражений COVID-19 и госпитализаций. О том, что новая волна распространения коронавируса в мире уже началась, говорил и генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла. 2 июля, в России официально сняли все коронавирусные ограничения. Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о снятии требований в связи с пандемией, вступило в силу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям