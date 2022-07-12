Издевательства над девочкой в челябинском лагере попали на видео

Случай произошел в комнате отряда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководство детского загородного лагеря «Уральские зори», который находится на озере Банное в Магнитогорске, обратилось в правоохранительные органы после появления видео с издевательствами воспитанников над сверстницей. Информация об этом размещена в официальной группе учреждения. В пресс-службе УМВД Магнитогорска URA.RU подтвердили, что проводят проверку.

«В ответ на появившееся видео в паблике „Черное&Белое. Магнитогорск“ с вечера 12 июля 2022 года администрацией ЧУ ДО ПАО „ММК“ „ДООК“ проведена следующая работа: определены фамилии и имена участников конфликта, взяты объяснительные с воспитателя и вожатых, материалы переданы в правоохранительные органы. Проводится работа с родителями детей, участников конфликта. Надеемся, что этот случай будет всесторонне изучен всеми правоохранительными органами и виновные понесут наказание», — говорится в заявлении руководства лагеря.

Судя по посту к видео, случай издевательств над девочкой-подростком произошел еще в первую смену. Выложили пост родители, заметившие, что ролик гуляет по детским чатам. В комментариях к посту в группе «Черное&Белое. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» появилась девушка, которая заявила, что на видео избиением сверстницы занимается она. «На видео была я, я понимаю, да, я глупая, несообразительная, я перед этой девочкой извинилась. У нас с ней прекрасное общение, в этом есть и моя вина и ее тоже, обещаю, что так мы делать больше не будем», — написала пользовательница соцсети.

В пресс-службе УМВД Магнитогорска URA.RU сообщили, что сотрудниками полиции изучено видео, размещенное в социальных сетях. Совместно с руководителями оздоровительного образовательного комплекса участники произошедшего установлены. Полицейские выяснили, что событие произошло в июне 2022 года, в конце первого заезда отдыхающих. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводится необходимая профилактическая работа с подростками и их родителями.