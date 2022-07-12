В многоэтажке на перекрестке улиц Уральских Рабочих и Ильича начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Прибывшие пожарные подразделения установили, что горит квартира на 9-м этаже и балкон на 10-м этаже 14-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 50 квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Там отметили, что один мужчина погиб в пожаре.
В тушении огня участвовали 18 человек на семи специальных автомобилях. Причины происшествия уточняются.
Очевидцы сообщают, что из окна многоэтажки валит густой черный дым. На месте работают экстренные службы. Пожарные забрались на балкон дома по выдвижной лестнице.
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