12 июля 2022

Пожарные показали кадры спасения екатеринбуржцев из горящего дома

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Учебный центр МЧС. Тюмень, мчс, Мчс россии, пожарные
Спасатели доставали жителей дома на носилках Фото:

Сотрудники МЧС на носилках спасали жителей горящего дома на улице Ильича в Екатеринбурге. Кадрами операции поделились в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Огнеборцами из дома с помощью масок дыхательного аппарата спасены 7 человек», — сообщили в ведомстве. Во время пожара одного человека спасти не удалось.

О возгорании в доме стало известно днем 13 июля. Спасатели потушили огонь на площади 50 квадратных метров. Пожар начался на девятом этаже, но его причины пока не сообщаются. К месту стягивали 18 сотрудников МЧС со специальной техникой. В частности, пожарные подводили к окну выдвижную лестницу.

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Сотрудники МЧС на носилках спасали жителей горящего дома на улице Ильича в Екатеринбурге. Кадрами операции поделились в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Огнеборцами из дома с помощью масок дыхательного аппарата спасены 7 человек», — сообщили в ведомстве. Во время пожара одного человека спасти не удалось. О возгорании в доме стало известно днем 13 июля. Спасатели потушили огонь на площади 50 квадратных метров. Пожар начался на девятом этаже, но его причины пока не сообщаются. К месту стягивали 18 сотрудников МЧС со специальной техникой. В частности, пожарные подводили к окну выдвижную лестницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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