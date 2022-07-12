Пожарные показали кадры спасения екатеринбуржцев из горящего дома

Спасатели доставали жителей дома на носилках
Сотрудники МЧС на носилках спасали жителей горящего дома на улице Ильича в Екатеринбурге. Кадрами операции поделились в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Огнеборцами из дома с помощью масок дыхательного аппарата спасены 7 человек», — сообщили в ведомстве. Во время пожара одного человека спасти не удалось.
О возгорании в доме стало известно днем 13 июля. Спасатели потушили огонь на площади 50 квадратных метров. Пожар начался на девятом этаже, но его причины пока не сообщаются. К месту стягивали 18 сотрудников МЧС со специальной техникой. В частности, пожарные подводили к окну выдвижную лестницу.
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