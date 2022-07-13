Украина начала поджигать поля с пшеницей у Херсонской области

13 июля 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Украинские власти оставляют простых жителей без пшеницы, заявил Кирилл Стремоусов Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украинcкие силовики начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Об этом заявил заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. «Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им все равно», — сказал Стремоусов в интервью РИА «Новости». По его мнению, власти Украины живут за счет западных грантов, не задумываясь о судьбе простых людей. «Они на зарплатах прокормятся, а что делать простым людям, жителям Украины — этот вопрос остается открытым», — добавил Стремоусов. Кроме того, ночью украинская армия пыталась обстрелять Херсон, заявил представитель ВГА. Эти события происходят на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины. В ходе нее Херсонская и приазовская часть Запорожской областей перешли под контроль ВС РФ, передает «Царьград».

Украинcкие силовики начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Об этом заявил заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. «Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им все равно», — сказал Стремоусов в интервью РИА «Новости». По его мнению, власти Украины живут за счет западных грантов, не задумываясь о судьбе простых людей. «Они на зарплатах прокормятся, а что делать простым людям, жителям Украины — этот вопрос остается открытым», — добавил Стремоусов. Кроме того, ночью украинская армия пыталась обстрелять Херсон, заявил представитель ВГА. Эти события происходят на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины. В ходе нее Херсонская и приазовская часть Запорожской областей перешли под контроль ВС РФ, передает «Царьград».