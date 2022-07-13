Украина начала поджигать поля с пшеницей у Херсонской области

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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, сельское хозяйство, уборка хлеба
Украинские власти оставляют простых жителей без пшеницы, заявил Кирилл Стремоусов Фото:
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Украинcкие силовики начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Об этом заявил заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им все равно», — сказал Стремоусов в интервью РИА «Новости».

По его мнению, власти Украины живут за счет западных грантов, не задумываясь о судьбе простых людей. «Они на зарплатах прокормятся, а что делать простым людям, жителям Украины — этот вопрос остается открытым», — добавил Стремоусов.

Кроме того, ночью украинская армия пыталась обстрелять Херсон, заявил представитель ВГА. Эти события происходят на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины. В ходе нее Херсонская и приазовская часть Запорожской областей перешли под контроль ВС РФ, передает «Царьград».

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Украинcкие силовики начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Об этом заявил заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. «Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им все равно», — сказал Стремоусов в интервью РИА «Новости». По его мнению, власти Украины живут за счет западных грантов, не задумываясь о судьбе простых людей. «Они на зарплатах прокормятся, а что делать простым людям, жителям Украины — этот вопрос остается открытым», — добавил Стремоусов. Кроме того, ночью украинская армия пыталась обстрелять Херсон, заявил представитель ВГА. Эти события происходят на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины. В ходе нее Херсонская и приазовская часть Запорожской областей перешли под контроль ВС РФ, передает «Царьград».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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