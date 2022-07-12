БТР жителя Златоуста отправится в танковый парк Санкт-Петербурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Златоуста (Челябинская область) Камил Поркунов построил в гараже бронетранспортер из подручных средств. Как автор разработки сообщил URA.RU, в разработке очередная техника — российский бронеавтомобиль «Тигр».

«Мини-БТР смастерил в гараже, использовав запчасти от квадроцикла, мопеда и автомобилей. Главное было — максимально приблизить внешний вид к оригиналу. Но сидеть на месте не получается: сейчас продумываю, как буду делать бронеавтомобиль „Тигр“», — рассказал URA.RU Поркунов.

В бронетранспортере может поместиться один человек. Длина техники 3,8 метра, высота 1,4 метра. Машина развивает скорость до 20 километров в час. Подвеску сделал сам. На каждое из восьми колес навесил амортизатор.

На всю работу потратил два месяца. Причем последние недели пришлось работать на одной ноге: порвал связки и готовится к операции. Поркунов увлекается дисциплиной «эндуро» в мотоспорте — агрессивный стиль езды по бездорожью. Приступать к построению «Тигра» планирует после операции в июле.

Стоимость, в которую обошлось создание БТР, сравнима с ценой подержанной иномарки. Житель Златоуста создал уже вторую модель. Зимой он представил танк Т—34. Технику создает по заказу танкового парка в Красном селе Санкт-Петербурга. Модели и исполнение продумывает самостоятельно. Сейчас перешел с гусеничной техники на колесную. Отметил, что «Тигр» планирует смастерить за пару месяцев.