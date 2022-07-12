12 июля 2022

Автомобиль в ЯНАО оценили дешевле, чем «красивый» госномер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение транспорта ГИБДД Челябинск, машина, ваз, авто, лада гранта
За «красивый» номер водители готовы платить от 70 тысяч рублей Фото:

Житель ЯНАО продает госномер, а в подарок к нему идет машина. Об этом корреспонденты URA.RU узнали из местной группы в социальной сети «ВКонтакте».

«Продам номер вместе с машиной за 450 тысяч рублей. Можем договориться», — такое объявление выставил владелец авто в сеть.

По данным сайта Avto.ru минимальная стоимость LADA (ВАЗ) 2111 составляет 29900 тысяч рублей. Самый дорогой автомобиль данной марки зарегистрирован в Москве, его стоимость составляет 15 миллионов рублей. «Эксклюзивные номера с историей в подарок автомобиль, без номеров машина не продается», — написал Москвич в своем объявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продают квартиру за 30 млн рублей в доме эконом-класса. Хозяин выставил на продажу недвижимость общей площадью 100,2 квадратных метра. На момент публикации квартира являлась самой дорогой в округе.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Житель ЯНАО продает госномер, а в подарок к нему идет машина. Об этом корреспонденты URA.RU узнали из местной группы в социальной сети «ВКонтакте». «Продам номер вместе с машиной за 450 тысяч рублей. Можем договориться», — такое объявление выставил владелец авто в сеть. По данным сайта Avto.ru минимальная стоимость LADA (ВАЗ) 2111 составляет 29900 тысяч рублей. Самый дорогой автомобиль данной марки зарегистрирован в Москве, его стоимость составляет 15 миллионов рублей. «Эксклюзивные номера с историей в подарок автомобиль, без номеров машина не продается», — написал Москвич в своем объявлении. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продают квартиру за 30 млн рублей в доме эконом-класса. Хозяин выставил на продажу недвижимость общей площадью 100,2 квадратных метра. На момент публикации квартира являлась самой дорогой в округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...