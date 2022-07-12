Автомобиль в ЯНАО оценили дешевле, чем «красивый» госномер

За «красивый» номер водители готовы платить от 70 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель ЯНАО продает госномер, а в подарок к нему идет машина. Об этом корреспонденты URA.RU узнали из местной группы в социальной сети «ВКонтакте».

«Продам номер вместе с машиной за 450 тысяч рублей. Можем договориться», — такое объявление выставил владелец авто в сеть.

По данным сайта Avto.ru минимальная стоимость LADA (ВАЗ) 2111 составляет 29900 тысяч рублей. Самый дорогой автомобиль данной марки зарегистрирован в Москве, его стоимость составляет 15 миллионов рублей. «Эксклюзивные номера с историей в подарок автомобиль, без номеров машина не продается», — написал Москвич в своем объявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продают квартиру за 30 млн рублей в доме эконом-класса. Хозяин выставил на продажу недвижимость общей площадью 100,2 квадратных метра. На момент публикации квартира являлась самой дорогой в округе.