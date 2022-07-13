Экономист Тузов назвал 4 безопасных способа сохранения сбережений

13 июля 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Лучше всего деньги хранить в юанях, считает Артем Тузов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сбережения в России безопаснее всего хранить в юанях (денежная единица Китайской Народной Республики), частично в рублях, а также вкладывать в золото и недвижимость. Об этом в беседе с URA.RU рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. «На мой взгляд, сбережения стоит хранить в юанях, за счет того, что на Китай не могут сейчас давить ни ЕС, ни США. И поскольку сейчас нет особого выбора, я бы рекомендовал часть накоплений хранить вообще в рублях или в золоте, так как оно всегда ликвидно, либо в недвижимости. Потому что бегать между валютами, опасаться рисков — это не то, что ждешь от инвестиций», — объяснил Артем Тузов. По словам спикера, опаснее всего сейчас хранить сбережения в долларах и евро. «Самый большой риск — это нахождение денежных средств в безналичном долларе и евро, потому что может так случиться, что на определенной волне санкций всем банкам в России, за исключением, может быть, „Газпромбанка“, закроют корреспондентские счета в этих валютах. И тогда просто ей невозможно будет воспользоваться. Так что-либо наличные доллары и евро, либо уже безналичный юань. Во всем остальном сейчас просто опасно держать денежные средства. В том числе и в валютах, отличных от юаней, например, даже наших соседей по СНГ. Если будет новая эскалация, какое-то давление на Россию, неизвестно, куда ситуация зайдет», — подчеркнул Тузов. В ходе торгов 12 июля курсы доллара и евро сравнялись. По данным Московской биржи, стоимость обеих валют составляет примерно по 59,3 рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сбережения в России безопаснее всего хранить в юанях (денежная единица Китайской Народной Республики), частично в рублях, а также вкладывать в золото и недвижимость. Об этом в беседе с URA.RU рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. «На мой взгляд, сбережения стоит хранить в юанях, за счет того, что на Китай не могут сейчас давить ни ЕС, ни США. И поскольку сейчас нет особого выбора, я бы рекомендовал часть накоплений хранить вообще в рублях или в золоте, так как оно всегда ликвидно, либо в недвижимости. Потому что бегать между валютами, опасаться рисков — это не то, что ждешь от инвестиций», — объяснил Артем Тузов. По словам спикера, опаснее всего сейчас хранить сбережения в долларах и евро. «Самый большой риск — это нахождение денежных средств в безналичном долларе и евро, потому что может так случиться, что на определенной волне санкций всем банкам в России, за исключением, может быть, „Газпромбанка“, закроют корреспондентские счета в этих валютах. И тогда просто ей невозможно будет воспользоваться. Так что-либо наличные доллары и евро, либо уже безналичный юань. Во всем остальном сейчас просто опасно держать денежные средства. В том числе и в валютах, отличных от юаней, например, даже наших соседей по СНГ. Если будет новая эскалация, какое-то давление на Россию, неизвестно, куда ситуация зайдет», — подчеркнул Тузов. В ходе торгов 12 июля курсы доллара и евро сравнялись. По данным Московской биржи, стоимость обеих валют составляет примерно по 59,3 рубля.