Курсы евро и доллара сравнялись

12 июля 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Доллар на несколько минут стал дороже евро в ходе торгов на Московской бирже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине В ходе торгов 12 июля курсы доллара и евро сравнялись. Это следует из данных Московской биржи. «Курсы евро и доллара сравнялись — сейчас оба примерно по 59,3 рубля. Доллар даже был дороже евро», — следует из данных Мосбиржи. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что доллар и евро теряют свою ценность, пишет деловая газета «Взгляд». Путин также подчеркивал, что в 2022 году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В ходе торгов 12 июля курсы доллара и евро сравнялись. Это следует из данных Московской биржи. «Курсы евро и доллара сравнялись — сейчас оба примерно по 59,3 рубля. Доллар даже был дороже евро», — следует из данных Мосбиржи. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что доллар и евро теряют свою ценность, пишет деловая газета «Взгляд». Путин также подчеркивал, что в 2022 году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира, пишет RT.