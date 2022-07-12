Курсы евро и доллара сравнялись

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Доллар на несколько минут стал дороже евро в ходе торгов на Московской бирже Фото:
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В ходе торгов 12 июля курсы доллара и евро сравнялись. Это следует из данных Московской биржи.

«Курсы евро и доллара сравнялись — сейчас оба примерно по 59,3 рубля. Доллар даже был дороже евро», — следует из данных Мосбиржи.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что доллар и евро теряют свою ценность, пишет деловая газета «Взгляд». Путин также подчеркивал, что в 2022 году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира, пишет RT.

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В ходе торгов 12 июля курсы доллара и евро сравнялись. Это следует из данных Московской биржи. «Курсы евро и доллара сравнялись — сейчас оба примерно по 59,3 рубля. Доллар даже был дороже евро», — следует из данных Мосбиржи. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что доллар и евро теряют свою ценность, пишет деловая газета «Взгляд». Путин также подчеркивал, что в 2022 году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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