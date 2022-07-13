Северная Корея признала независимость ДНР

Глава ДНР поблагодарил КНДР за весомую поддержку жителей Донбасса
КНДР признала независимость Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии», — заявил Пушилин в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что ДНР «признательна народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса». В ДНР надеются, что партнерство с КНДР увеличит географию торговли для предприятий двух стран.
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