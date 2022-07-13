Северная Корея признала независимость ДНР

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Глава ДНР поблагодарил КНДР за весомую поддержку жителей Донбасса Фото:

КНДР признала независимость Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии», — заявил Пушилин в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что ДНР «признательна народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса». В ДНР надеются, что партнерство с КНДР увеличит географию торговли для предприятий двух стран.

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КНДР признала независимость Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что ДНР «признательна народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса». В ДНР надеются, что партнерство с КНДР увеличит географию торговли для предприятий двух стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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