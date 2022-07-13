США предлагают 5 млн долларов за «правильную» украинскую повестку

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Презентация доклада Андрея Манойло
В Госдепе США готовы раздать в общей сложности 5 миллионов долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Госдеп США предлагает 5 млн долларов «независимым» украинским журналистам и общественникам за создание правильной повестки на подконтрольных России и ЛДНР территориях. Об этом сообщили в своем telegram-канале «Mash».

«19 июня американское посольство в Киеве опубликовало клич ко всем нуждающимся в финансовой поддержке журналистам. Всего готовы потратить три миллиона долларов», — пишут«Mash». Каждому отдельному медиа выплатят от 50 до 300 тысяч. Выделенные средства можно расходовать на обучение ремеслу, аренду офисов и покупку камер.

Заявки принимают по всей стране. В приоритете журналисты, которые остались на подконтрольных России территориях. Или те, кто уехал, но вещает на регионы. Такие же условия американцы предъявляют к НКО. Сумма гранта там меньше — два миллиона долларов.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из главных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.

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Госдеп США предлагает 5 млн долларов «независимым» украинским журналистам и общественникам за создание правильной повестки на подконтрольных России и ЛДНР территориях. Об этом сообщили в своем telegram-канале «Mash». «19 июня американское посольство в Киеве опубликовало клич ко всем нуждающимся в финансовой поддержке журналистам. Всего готовы потратить три миллиона долларов», — пишут«Mash». Каждому отдельному медиа выплатят от 50 до 300 тысяч. Выделенные средства можно расходовать на обучение ремеслу, аренду офисов и покупку камер. Заявки принимают по всей стране. В приоритете журналисты, которые остались на подконтрольных России территориях. Или те, кто уехал, но вещает на регионы. Такие же условия американцы предъявляют к НКО. Сумма гранта там меньше — два миллиона долларов. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из главных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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