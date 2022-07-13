США предлагают 5 млн долларов за «правильную» украинскую повестку

13 июля 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

В Госдепе США готовы раздать в общей сложности 5 миллионов долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдеп США предлагает 5 млн долларов «независимым» украинским журналистам и общественникам за создание правильной повестки на подконтрольных России и ЛДНР территориях. Об этом сообщили в своем telegram-канале «Mash». «19 июня американское посольство в Киеве опубликовало клич ко всем нуждающимся в финансовой поддержке журналистам. Всего готовы потратить три миллиона долларов», — пишут«Mash». Каждому отдельному медиа выплатят от 50 до 300 тысяч. Выделенные средства можно расходовать на обучение ремеслу, аренду офисов и покупку камер. Заявки принимают по всей стране. В приоритете журналисты, которые остались на подконтрольных России территориях. Или те, кто уехал, но вещает на регионы. Такие же условия американцы предъявляют к НКО. Сумма гранта там меньше — два миллиона долларов. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из главных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.

Госдеп США предлагает 5 млн долларов «независимым» украинским журналистам и общественникам за создание правильной повестки на подконтрольных России и ЛДНР территориях. Об этом сообщили в своем telegram-канале «Mash». «19 июня американское посольство в Киеве опубликовало клич ко всем нуждающимся в финансовой поддержке журналистам. Всего готовы потратить три миллиона долларов», — пишут«Mash». Каждому отдельному медиа выплатят от 50 до 300 тысяч. Выделенные средства можно расходовать на обучение ремеслу, аренду офисов и покупку камер. Заявки принимают по всей стране. В приоритете журналисты, которые остались на подконтрольных России территориях. Или те, кто уехал, но вещает на регионы. Такие же условия американцы предъявляют к НКО. Сумма гранта там меньше — два миллиона долларов. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из главных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.