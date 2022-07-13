В ДНР подготовили место казни наемников

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Выставка, посвященная 300-летию Российской полиции в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, засов, тюрьма, железная дверь
Глава ДНР сказал, что для проведения смертной казни все подготовлено в соответствии с законодательством Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Исполнительная служба ДНР подготовила место для высшей меры наказания — смертной казни. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

«В исполнительной службе министерства юстиции ДНР все подготовлено в соответствии с действующим законодательством», — пояснил Пушилин. Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее URA.RU сообщало, что плененным в Донбассе белорусским наемникам грозит смертная казнь, если будет доказано, что они совершали военные преступления в Луганской народной республике на стороне ВСУ. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран.

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Исполнительная служба ДНР подготовила место для высшей меры наказания — смертной казни. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин. «В исполнительной службе министерства юстиции ДНР все подготовлено в соответствии с действующим законодательством», — пояснил Пушилин. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что плененным в Донбассе белорусским наемникам грозит смертная казнь, если будет доказано, что они совершали военные преступления в Луганской народной республике на стороне ВСУ. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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