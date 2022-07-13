В ДНР подготовили место казни наемников

Исполнительная служба ДНР подготовила место для высшей меры наказания — смертной казни. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.
«В исполнительной службе министерства юстиции ДНР все подготовлено в соответствии с действующим законодательством», — пояснил Пушилин. Его слова приводит РИА «Новости».
Ранее URA.RU сообщало, что плененным в Донбассе белорусским наемникам грозит смертная казнь, если будет доказано, что они совершали военные преступления в Луганской народной республике на стороне ВСУ. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран.
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Исполнительная служба ДНР подготовила место для высшей меры наказания — смертной казни. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин. «В исполнительной службе министерства юстиции ДНР все подготовлено в соответствии с действующим законодательством», — пояснил Пушилин. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что плененным в Донбассе белорусским наемникам грозит смертная казнь, если будет доказано, что они совершали военные преступления в Луганской народной республике на стороне ВСУ. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран.