В ДНР подготовили место казни наемников 13 июля 2022 в 19:34 Размер текста - 17 + Глава ДНР сказал, что для проведения смертной казни все подготовлено в соответствии с законодательством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Исполнительная служба ДНР подготовила место для высшей меры наказания — смертной казни. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин. «В исполнительной службе министерства юстиции ДНР все подготовлено в соответствии с действующим законодательством», — пояснил Пушилин. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что плененным в Донбассе белорусским наемникам грозит смертная казнь, если будет доказано, что они совершали военные преступления в Луганской народной республике на стороне ВСУ. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. Исполнительная служба ДНР подготовила место для высшей меры наказания — смертной казни. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин. «В исполнительной службе министерства юстиции ДНР все подготовлено в соответствии с действующим законодательством», — пояснил Пушилин. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что плененным в Донбассе белорусским наемникам грозит смертная казнь, если будет доказано, что они совершали военные преступления в Луганской народной республике на стороне ВСУ. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям