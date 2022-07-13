Плененным на Донбассе белорусским наемникам грозит смертная казнь

13 июля 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Белорусским наемникам на Донбассе грозит смертная казнь или пожизненное Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Плененным в Донбассе белорусским наемникам грозит смертная казнь, если будет доказано, что они совершали военные преступления в Луганской народной республике на стороне ВСУ. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. «Если наемниками что и светит, то пожизненный срок, а в случае, если установится в ходе следствия, что захваченные наемники совершили преступления и в ДНР, тогда дела могут объединить и передать туда, а там смертная казнь», — цитирует Киселева РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что военные Луганской народной республики под поселком Волчеяровка захватили в плен диверсионно-разведывательную группу, которая входит в состав белорусского националистического отряда «Волат». Об этом также сообщал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. Также сообщалось, что российские войска ликвидировали командира батальона «Волат», входящий в белорусский националистический полк Калиновского, Ивана Марчука с позывным «Брест». На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран.

Плененным в Донбассе белорусским наемникам грозит смертная казнь, если будет доказано, что они совершали военные преступления в Луганской народной республике на стороне ВСУ. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. «Если наемниками что и светит, то пожизненный срок, а в случае, если установится в ходе следствия, что захваченные наемники совершили преступления и в ДНР, тогда дела могут объединить и передать туда, а там смертная казнь», — цитирует Киселева РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что военные Луганской народной республики под поселком Волчеяровка захватили в плен диверсионно-разведывательную группу, которая входит в состав белорусского националистического отряда «Волат». Об этом также сообщал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. Также сообщалось, что российские войска ликвидировали командира батальона «Волат», входящий в белорусский националистический полк Калиновского, Ивана Марчука с позывным «Брест». На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран.