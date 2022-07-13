Плененным на Донбассе белорусским наемникам грозит смертная казнь

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Белорусским наемникам на Донбассе грозит смертная казнь или пожизненное Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Плененным в Донбассе белорусским наемникам грозит смертная казнь, если будет доказано, что они совершали военные преступления в Луганской народной республике на стороне ВСУ. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Если наемниками что и светит, то пожизненный срок, а в случае, если установится в ходе следствия, что захваченные наемники совершили преступления и в ДНР, тогда дела могут объединить и передать туда, а там смертная казнь», — цитирует Киселева РИА «Новости».

Ранее URA.RU сообщало, что военные Луганской народной республики под поселком Волчеяровка захватили в плен диверсионно-разведывательную группу, которая входит в состав белорусского националистического отряда «Волат». Об этом также сообщал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. Также сообщалось, что российские войска ликвидировали командира батальона «Волат», входящий в белорусский националистический полк Калиновского, Ивана Марчука с позывным «Брест».

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран.

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Плененным в Донбассе белорусским наемникам грозит смертная казнь, если будет доказано, что они совершали военные преступления в Луганской народной республике на стороне ВСУ. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. «Если наемниками что и светит, то пожизненный срок, а в случае, если установится в ходе следствия, что захваченные наемники совершили преступления и в ДНР, тогда дела могут объединить и передать туда, а там смертная казнь», — цитирует Киселева РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что военные Луганской народной республики под поселком Волчеяровка захватили в плен диверсионно-разведывательную группу, которая входит в состав белорусского националистического отряда «Волат». Об этом также сообщал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. Также сообщалось, что российские войска ликвидировали командира батальона «Волат», входящий в белорусский националистический полк Калиновского, Ивана Марчука с позывным «Брест». На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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