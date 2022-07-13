Курганцы собирают деньги, чтобы построить школу

Курганские мусульмане собирают деньги на строительство воскресной школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские мусульмане начали сбор денег на строительство воскресной школы при мечети. На пожертвования собираются закупить кровати, плитку, цемент, радиаторы и сантехнику. Об этом сообщается на официальной странице Курганской соборной мечети в соцсети «ВКонтакте».

«Принимайте участие в благом деле. Необходимые материалы для строительства воскресной школы при мечети города Кургана. Требуется восемь двуярусных кроватей, восемь радиаторов отопления, восемь светодиодных светильников, цемент, плитка для ванной, ковер и сантехника. Всего собирается более 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В настоящее время уже почти собраны деньги на сантехнику. По словам представителя мечети, один из прихожан пожертвовал для строительства школы 15 тысяч рублей. «Один брат сразу отреагировал на данный пост и перевел деньги на ванну и раковину! Пусть Всевышний примет его благие дела и будет доволен им в обоих мирах!», — говорится в комментарии.

Курганская соборная мечеть также строилась на денежные средства прихожан. Сейчас в мечети построено три этажа. Все они заполняются мусульманами. Вместимость: 900 человек. Также на территории мечети есть отдельное помещение с туалетами и здание для проведения ифтара (вечерний прием пищи во время месяца Рамадан — прим. ред.).

Ранее URA.RU писало, что курганские мусульмане на свои деньги начнут строить два крупных объекта. В Куртамышском и Каргапольском районах Курганской области запланировано строительство двух мечетей.