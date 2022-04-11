Курганцы на свои деньги начнут строить два крупных объекта

Курганцы построят две мечети на свои деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Куртамышском и Каргапольском районах (Курганская область) запланировано строительство двух мечетей. Объекты планируют построить на пожертвования местных мусульман. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель Курганской организации мусульман, имам мечети Зиедали Мизробов.

«Нам выделили в Куртамышском районе 26 соток земли для строительства мечети. Уже дали разрешение. Мы провели геодезию, сейчас ждем проект. В мечети будет один этаж и мансарда. Вместимость до 100 человек. На строительство объекта планируют потратить пять миллионов рублей. Наши братья-мусульмане готовы сами строить мечеть на свои деньги уже в ближайшее время», — рассказал Мизробов.

В Каргапольском районе строить мечеть еще не разрешили. «Для нас там уже выделено 18 соток земли, но пока ждем разрешение. Все документы сдали. Местные мусульмане собрали 37 000 рублей. Мы провели свет, поставили шесть столбов, установили счетчик. Как только разрешат строить, сразу начнем», — заявил Мизробов.

Соборная мечеть в Кургане также строилась на денежные средства прихожан. Сейчас в мечети построено три этажа. Все они заполняются мусульманами. Вместимость: 900 человек. Также на территории мечети есть отдельное помещение с туалетами и здание для проведенич ифтара (разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан — прим. ред.). В планах построить большой навес с вместимостью до 500 человек.

Ранее URA.RU писало о том, что миллиардер из списка Forbеs Сулейман Керимов пожертвовал деньги курганской мечети. «По 10 000 рублей отправили нашим организациям в Частоозерье, Далматово и Куртамыш. Остальную сумму потратили здесь в Кургане. От имени Сулеймана Керимова раздали угощения нашим братьям на ифтаре», — говорил Мизробов. Также имам высказался в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова, который отправил свои войска для участия в спецоперации на Украине.

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