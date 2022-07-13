Суд арестовал оппозиционера Яшина на два месяца

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Марш Немцова. Москва, яшин илья
Яшину грозит до 10 лет за фейки об армии РФ Фото:

Суд в Москве арестовал оппозиционера Илью Яшина. Он пробудет в СИЗО до 12 сентября, сообщает telegam-канал RT.

Яшину вменяют статью 207.3 УК РФ о дискредитации Вооруженных сил России. Наказание по ней составляет от пяти до десяти лет лишения свободы.

По данным «ОВД-Инфо» (внесен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента), уголовное дело в отношении Яшина возбуждено из-за его слов о событиях в Буче, сказанных во время прямого эфира на YouTube. Следствие считает, что заведомо ложная информация о российской армии была распространена по мотивам политической или иной ненависти.

Накануне Хамовнический суд Москвы арестовал Яшина на 15 суток. Его признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). 12 июля сотрудники правоохранительных органов провели также обыск в квартире Яшина.

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Суд в Москве арестовал оппозиционера Илью Яшина. Он пробудет в СИЗО до 12 сентября, сообщает telegam-канал RT. Яшину вменяют статью 207.3 УК РФ о дискредитации Вооруженных сил России. Наказание по ней составляет от пяти до десяти лет лишения свободы. По данным «ОВД-Инфо» (внесен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента), уголовное дело в отношении Яшина возбуждено из-за его слов о событиях в Буче, сказанных во время прямого эфира на YouTube. Следствие считает, что заведомо ложная информация о российской армии была распространена по мотивам политической или иной ненависти. Накануне Хамовнический суд Москвы арестовал Яшина на 15 суток. Его признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). 12 июля сотрудники правоохранительных органов провели также обыск в квартире Яшина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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