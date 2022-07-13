Суд арестовал оппозиционера Яшина на два месяца 13 июля 2022 в 20:13 Размер текста - 17 + Яшину грозит до 10 лет за фейки об армии РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Суд в Москве арестовал оппозиционера Илью Яшина. Он пробудет в СИЗО до 12 сентября, сообщает telegam-канал RT. Яшину вменяют статью 207.3 УК РФ о дискредитации Вооруженных сил России. Наказание по ней составляет от пяти до десяти лет лишения свободы. По данным «ОВД-Инфо» (внесен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента), уголовное дело в отношении Яшина возбуждено из-за его слов о событиях в Буче, сказанных во время прямого эфира на YouTube. Следствие считает, что заведомо ложная информация о российской армии была распространена по мотивам политической или иной ненависти. Накануне Хамовнический суд Москвы арестовал Яшина на 15 суток. Его признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). 12 июля сотрудники правоохранительных органов провели также обыск в квартире Яшина. Суд в Москве арестовал оппозиционера Илью Яшина. Он пробудет в СИЗО до 12 сентября, сообщает telegam-канал RT. Яшину вменяют статью 207.3 УК РФ о дискредитации Вооруженных сил России. Наказание по ней составляет от пяти до десяти лет лишения свободы. По данным «ОВД-Инфо» (внесен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента), уголовное дело в отношении Яшина возбуждено из-за его слов о событиях в Буче, сказанных во время прямого эфира на YouTube. Следствие считает, что заведомо ложная информация о российской армии была распространена по мотивам политической или иной ненависти. Накануне Хамовнический суд Москвы арестовал Яшина на 15 суток. Его признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). 12 июля сотрудники правоохранительных органов провели также обыск в квартире Яшина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям