Адвокат назвал причину возбуждения уголовного дела на Илью Яшина

13 июля 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

Уголовное дело о фейках про Вооруженные силы РФ в отношении оппозиционного политика Ильи Яшина было возбуждено из-за его слов о событиях в Буче. Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо» (внесен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента). По данным проекта, уголовное дело в отношении Ильи Яшина возбуждено по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ из-за его слов о событиях в Буче, сказанных во время прямого эфира на YouTube. Пункт «д» предполагает, что заведомо ложная информация о российской армии была распространена по мотивам политической или иной ненависти. Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционера Яшина. Суд признал политика виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). 12 июля сотрудники правоохранительных органов начали обыск в квартире Яшина. Трагедия в Буче случилась в начале апреля. Западные и украинские СМИ стали распространять кадры с трупами мирных жителей, которых якобы убили российские военные. В Минобороны РФ называли эту информацию фейком. Российский глава Владимир Путин также заявил о непричастности Вооруженных сил РФ к событиям в Буче, назвав эту инсценировку провокацией украинских властей. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Запад признал вину ВСУ в гибели мирных жителей Бучи.