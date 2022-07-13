Медведев указал, почему ЕС признал транзит товаров в Калининград

13 июля 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

ЕС боится потерять выгодный транзит по территории РФ, считает Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский союз неохотно признал, что требования по транзиту в Калининградскую область справедливы, поскольку там испугались потерять выгодный транзитный поток по территории России. Об этом сообщил в своем telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «ЕС нехотя признал, что требования по транзиту в НАШУ Калининградскую область справедливы. Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума. Или… пробрал понос от страха потерять выгодный транзит по территории России», — написал Медведев. Ранее URA.RU сообщало, что Европейский союз исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград. Бельгия предоставила документ, который удовлетворил Россию. Там указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. Вместе с тем, стало известно, что ЕС не ведет переговоров с РФ по транзиту товаров в Калининград. Об этом сообщил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер. Запад ввел жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Несмотря на то, что действия РФ на этой территории направлены на демилитаризацию, денацификацию, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, западные санкции против РФ коснулись экономики, банковского сектора, а также логистики.

Европейский союз неохотно признал, что требования по транзиту в Калининградскую область справедливы, поскольку там испугались потерять выгодный транзитный поток по территории России. Об этом сообщил в своем telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «ЕС нехотя признал, что требования по транзиту в НАШУ Калининградскую область справедливы. Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума. Или… пробрал понос от страха потерять выгодный транзит по территории России», — написал Медведев. Ранее URA.RU сообщало, что Европейский союз исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград. Бельгия предоставила документ, который удовлетворил Россию. Там указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. Вместе с тем, стало известно, что ЕС не ведет переговоров с РФ по транзиту товаров в Калининград. Об этом сообщил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер. Запад ввел жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Несмотря на то, что действия РФ на этой территории направлены на демилитаризацию, денацификацию, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, западные санкции против РФ коснулись экономики, банковского сектора, а также логистики.