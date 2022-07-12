12 июля 2022

ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининградскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка министра экологии Сергея Лихачева на Полетаевский полигон и городскую свалку. Челябинск, камаз, пропускной пункт, мусоровоз, грузовик, шлагбаум, автомобильные весы
Европейский союз исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград. Бельгия предоставила документ, который удовлетворил Россию, там указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. Об этом сообщают «‎Известия», ссылаясь на свои источники‎.

«В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите», — сказал источник, его слова передают «‎Известия»‎.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия не разрешала Литве предпринимать никаких новых мер по транзиту в Калининград товаров через свою территорию. В качестве запретной меры, губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил полностью запретить движение товаров между Прибалтикой и Россией.

Запад ввел жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Несмотря на то, что действия РФ на этой территории направлены на демилитаризацию, денацификацию, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, западные санкции против РФ коснулись экономики, банковского сектора, а также логистики.

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Европейский союз исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград. Бельгия предоставила документ, который удовлетворил Россию, там указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. Об этом сообщают «‎Известия», ссылаясь на свои источники‎. «В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите», — сказал источник, его слова передают «‎Известия»‎. Ранее стало известно, что Еврокомиссия не разрешала Литве предпринимать никаких новых мер по транзиту в Калининград товаров через свою территорию. В качестве запретной меры, губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил полностью запретить движение товаров между Прибалтикой и Россией. Запад ввел жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Несмотря на то, что действия РФ на этой территории направлены на демилитаризацию, денацификацию, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, западные санкции против РФ коснулись экономики, банковского сектора, а также логистики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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