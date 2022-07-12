ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининградскую область

Европейский союз исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград. Бельгия предоставила документ, который удовлетворил Россию, там указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на свои источники.
«В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите», — сказал источник, его слова передают «Известия».
Ранее стало известно, что Еврокомиссия не разрешала Литве предпринимать никаких новых мер по транзиту в Калининград товаров через свою территорию. В качестве запретной меры, губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил полностью запретить движение товаров между Прибалтикой и Россией.
Запад ввел жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Несмотря на то, что действия РФ на этой территории направлены на демилитаризацию, денацификацию, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, западные санкции против РФ коснулись экономики, банковского сектора, а также логистики.
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