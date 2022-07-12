ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининградскую область

13 июля 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Европейский союз исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский союз исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград. Бельгия предоставила документ, который удовлетворил Россию, там указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. Об этом сообщают «‎Известия», ссылаясь на свои источники‎. «В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите», — сказал источник, его слова передают «‎Известия»‎. Ранее стало известно, что Еврокомиссия не разрешала Литве предпринимать никаких новых мер по транзиту в Калининград товаров через свою территорию. В качестве запретной меры, губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил полностью запретить движение товаров между Прибалтикой и Россией. Запад ввел жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Несмотря на то, что действия РФ на этой территории направлены на демилитаризацию, денацификацию, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, западные санкции против РФ коснулись экономики, банковского сектора, а также логистики.

Европейский союз исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград. Бельгия предоставила документ, который удовлетворил Россию, там указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. Об этом сообщают «‎Известия», ссылаясь на свои источники‎. «В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите», — сказал источник, его слова передают «‎Известия»‎. Ранее стало известно, что Еврокомиссия не разрешала Литве предпринимать никаких новых мер по транзиту в Калининград товаров через свою территорию. В качестве запретной меры, губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил полностью запретить движение товаров между Прибалтикой и Россией. Запад ввел жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Несмотря на то, что действия РФ на этой территории направлены на демилитаризацию, денацификацию, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, западные санкции против РФ коснулись экономики, банковского сектора, а также логистики.