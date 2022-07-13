В ЕС опровергли переговоры о транзите в Калининград

13 июля 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

ЕС опровергает переговоры с РФ по транзиту товаров через Калининград Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский союз не ведет переговоров с российской стороной по транзиту товаров в Калининград. Об этом сообщил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер. «Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете», — сказал он. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что Европейский союз исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград. Бельгия предоставила документ, который удовлетворил Россию, там указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. Об этом сообщают «‎Известия», ссылаясь на свои источники‎. В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. Запад ввел жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Несмотря на то, что действия РФ на этой территории направлены на демилитаризацию, денацификацию, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, западные санкции против РФ коснулись экономики, банковского сектора, а также логистики.

Европейский союз не ведет переговоров с российской стороной по транзиту товаров в Калининград. Об этом сообщил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер. «Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете», — сказал он. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что Европейский союз исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград. Бельгия предоставила документ, который удовлетворил Россию, там указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. Об этом сообщают «‎Известия», ссылаясь на свои источники‎. В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. Запад ввел жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Несмотря на то, что действия РФ на этой территории направлены на демилитаризацию, денацификацию, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, западные санкции против РФ коснулись экономики, банковского сектора, а также логистики.